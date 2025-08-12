경제

KDI, 성장률 0.8% 전망 유지…“소비 호전·건설 부진”

입력 2025.08.12 (12:01) 수정 2025.08.12 (12:05)

한국개발연구원(KDI)이 올해 우리나라의 경제가 0.8% 성장할 거라는 기존 전망을 유지했습니다.

소비 전망은 나아졌지만, 건설 투자는 더 부정적으로 바뀐 결과입니다.

KDI는 오늘(12일) 발표한 ‘KDI 경제전망 수정’에서 “우리 경제는 2025년에 건설 투자 부진에 주로 기인해 0.8% 성장하는 데 그칠 것”이라고 밝혔습니다.

올해 성장률에 대한 KDI의 전망치는 지난해 11월엔 2.0%이었지만 올해 2월 1.6%, 5월 0.8%로 하향 조정됐습니다.

성장률 전망이 0%대를 벗어나지 못하는 데는 건설 투자의 부진 영향이 큽니다.

KDI의 건설 투자 전망은 지난 5월의 -4.2%에서 -8.1%로 더 내려갔습니다.

KDI는 “부동산 PF 시장 정상화가 지연되면서 건설 투자 회복이 지체될 수 있다”며 “건설 투자 부진이 건설업체의 재무 건전성 악화로 이어지면서 공사 진행에 차질이 발생할 가능성이 있다”고 전망했습니다.

이와 함께 통상 갈등 등으로 수출 여건이 악화할 가능성이 있다는 점도 하방 요인입니다.

미국의 관세 정책으로 중국과 브라질, 인도 등과의 통상 갈등이 격화되면서 세계 경제가 크게 둔화할 가능성이 있으며, 반도체 관세가 큰 폭으로 인상될 경우 우리 수출에도 부정적 영향을 미칠 수 있다는 지적입니다.

다만, 미국의 관세 인상 이전 선제적 수출 효과가 기존 전망보다 크게 나타난 점을 반영해 올해 상품 수출 증가율은 -0.4%에서 1.2%로 1.6%P 상향 조정했습니다.

전체 수출은 올해 2.1% 증가할 거로 예상했습니다.

민간 소비 부진은 올해 하반기 이후 완화될 거로 전망됐습니다.

KDI는 올해 두 차례 추경을 반영해 민간 소비 증가율을 기존 1.1%에서 1.3%로 0.2%P 올렸다고 밝혔습니다.

설비 투자는 대외 불확실성에도 금리 하락세와 반도체 경기 호조세가 유지되면서 올해 1.8%의 완만한 증가세를 유지할 것으로 봤습니다.

한편, 내년 우리 경제는 수출 부진에도 불구하고 내수가 완만하게 회복되면서 1.6% 성장할 거라고 전망됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KDI 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / KDI 제공]
김진화
김진화 기자

