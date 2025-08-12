이 대통령, 오후 국무회의 주재…산업재해 대책 보고
입력 2025.08.12
이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 산업재해 대책 보고를 받습니다.
이 대통령은 오늘 오후 2시부터 열리는 국무회의에서 고용노동부 등으로부터 산재 사고 방지를 위한 사전·사후 조치 등을 보고받을 예정입니다.
이 대통령은 앞서 지난 9일 휴가를 마치고 업무에 복귀하자마자 "모든 산재 사망 사고를 대통령에게 직보하라"고 지시한 바 있습니다.
