혼문 완성한 케데헌 ‘골든’…빌보드 ‘3천170만 스트리밍’의 의미는? [지금뉴스]

입력 2025.08.12 (12:09)

흥행 질주를 이어가는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든(Golden)'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했습니다.

현지시각 11일 빌보드는 '골든'이 전주보다 순위 한 단계를 더 끌어올려 알렉스 워렌의 '오디너리'를 제치고 차트 정상에 올랐다고 밝혔습니다.

'골든'은 '케데헌' 속 가상 K팝 걸그룹 헌트릭스의 곡입니다.

SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀습니다.

모두 한국계 미국인입니다.

'핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수, 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출됩니다.

골든은 이번 집계 기간 전주 대비 9% 증가한 3천170만 스트리밍을 기록했습니다.

라디오 방송 점수는 71% 증가한 840만, 판매량은 35% 증가한 7천으로 집계됐습니다.

통상 K팝 히트곡이 팬덤 응집력에 따른 실물 음반 판매량이나 다운로드에 기반하는 것과 달리 대중적인 인기 지표로 볼 수 있는
스트리밍에서 성과를 낸 것으로 풀이됩니다.

[김헌식/문화평론가]
"스트리밍 많이 됐다는 것은 그만큼 반복해서 많이 들었다는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 단순히 다운로드해서 소장했다는 어떤 팬덤 현상이라기보다는 팬이 아닌데도 불구하고 굉장히 영향력이 커가지고 누구나 다 즐겨 들었다라는 뜻을 가지고 있습니다."

지금까지 빌보드 '핫 100' 차트에서 1위를 차지한 K팝 가수는 BTS와 BTS의 멤버 지민, 정국 뿐입니다.

여성 가수가 부른 K팝 노래로 '핫 100' 1위를 기록한 사례는 골든이 최초입니다.

헌트릭스의 루미 역으로 노래를 부르고 작곡에도 참여한 이재는 자신의 SNS에 "할 말이 떠오르지 않는다. 눈물만 나온다"며
"보내주신 사랑에 모든 이들에게 감사하다"고 소감을 남겼습니다.

골든은 앞서 지난 1일 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 1위를 기록했습니다.

이로써 골든은 영국과 미국 팝 시장의 양대 차트를 모두 석권하는 진기록을 세웠습니다.

신선민 기자

