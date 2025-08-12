‘가자 참상’ 알리다 폭사 취재진 장례 엄수…유엔·앰네스티 이스라엘 규탄

팔레스타인 가자지구에서 이스라엘의 공습으로 숨진 아나스 알샤리프 기자 등 알자지라 취재진 5명과 프리랜서 기자 1명의 장례식이 현지 시각 11일 엄수됐습니다.



외신에 따르면, 장례식은 가자지구 가자시티 알시파 병원 부지에서 진행됐습니다.



조문객들은 팔레스타인 국기와 언론인 표식으로 감싼 시신을 어깨에 지고 장지까지 운구했습니다.



이들은 지난 10일 알시파 병원 정문 밖에 설치된 취재용 천막 안에 있다가 이스라엘의 공습으로 숨졌습니다.



사망자 중 한 명인 알샤리프는 알자지라의 가자지구 통신원으로, 전쟁의 참혹함과 민간인의 기아 문제 등을 꾸준히 보도해 왔으며, 미리 작성해 사망 직후 X에 공개된 마지막 메시지에서 “가자지구를 잊지 말아 달라”고 호소하기도 했습니다.



이스라엘군은 알샤리프 기자가 하마스의 일원이었다며 공습이 정당했다고 주장했습니다.



반면, 알자지라는 알샤리프를 “가자지구에서 가장 용감한 기자 중 한 명”이라고 칭하며 이스라엘 주장은 사실무근이라고 일축했습니다. 알샤리프 역시 생전에 자신이 하마스의 일원이었다는 주장을 부인해 왔습니다.



유엔 등 국제사회는 언론인 표적 살해 사건을 규탄했습니다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이번 사태와 관련한 조사를 촉구하며 “기자와 언론 종사자는 존중받고 보호받아야 하며 두려움과 공격으로부터 벗어나 자기 일을 수행할 수 있어야 한다”라고 강조했습니다.



인권 단체 국제앰네스티는 “이스라엘군이 기자들을 고의로 살해한 것을 강력히 규탄한다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



