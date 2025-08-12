이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담

동영상 고정 취소

[앵커]



한미 정상회담이 오는 25일로 확정됐습니다.



트럼프 대통령 초청을 받은 이재명 대통령은 오는 24일부터 26일까지 미국을 방문하게 됩니다.



동맹 현대화 같은 안보 의제와 함께 한반도 비핵화 공조, 관세 협상 후속 논의 등이 진행될 전망입니다.



방준원 기자의 보도입니다.



[리포트]



한미 정상회담 일정이 25일로 확정됐습니다.



대통령실은 이재명 대통령이 트럼프 대통령 초청으로 24일부터 26일까지 미국을 방문한다고 밝혔습니다.



이로써 첫 한미 정상회담은 이 대통령 취임 82일 만에 이뤄지게 됐습니다.



실무 방문 형식으로, 두 정상은 백악관에서 회담을 하고 업무 오찬을 가질 예정입니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응하여 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정입니다."]



이번 정상회담에서는 관세 협상 과정에서 다뤄지지 않은 안보 관련 의제 등이 폭넓게 다뤄질 전망입니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "굳건한 한미 연합 방위 태세를 더욱 강화해 나가는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것입니다."]



관세 협상 후속 조치도 논의될 거로 보입니다.



반도체와 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십 강화를 위한 방안이 논의될 전망입니다.



이번 방미 일정에는 김혜경 여사도 동행합니다.



대통령실은 경제사절단 동행 여부와 관련해 같이 갈 의사가 있다면서도, 실무 논의 단계는 아니라고 설명했습니다.



한편 한일 정상회담 개최 여부에 대해선 아직 정해지지 않았다며, 셔틀 외교 재개 등 여러 교감 속에 가능성을 타진하고 있다고 밝혔습니다.



대통령실은 한미 정상회담을 전후로 이 대통령이 일본을 방문하는 방안을 검토해 왔습니다.



KBS 뉴스 방준원입니다.



