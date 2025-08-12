부산 사상~하단선 공사장 주변에서 땅 꺼짐…15번 째

오늘(12일) 오전 11시쯤 부산 사상구 새벽시장 정문 앞 도로에 가로 3m, 세로 1m, 깊이 1m 크기의 대형 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다.



이 사고로 인명피해는 없었지만 1톤 화물차 뒷바퀴가 구멍에 빠졌습니다.



경찰과 구청 관계자들은 현장을 통제하는 등 안전 조치와 함께 복구 작업을 진행했습니다.



땅 꺼짐 현상이 발생한 지점은 부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 인근으로, 이곳에서는 지난해 9월 화물차 2대가 8m 아래로 추락하는 등 지금까지 14차례의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다.



