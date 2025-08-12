미국 오스틴 유통업체 주차장서 총격, 3명 사망…용의자 체포

미국 텍사스주 오스틴에 있는 유통업체 타깃 매장 주차장에서 현지시간 11일 총격 사건이 발생해 3명이 사망했습니다.



AP 통신에 따르면, 30대 남성이 타깃 주차장에서 총격을 가해 어린이 1명과 성인 2명이 숨졌습니다.



사망자 중 두 명은 현장에서 숨졌으며 다른 한 명은 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다고 당국은 전했습니다.



용의자는 훔친 차를 타고 현장을 빠져나갔고, 차가 파손되자 승용차 대리점에서 다른 차를 훔쳐 도주하다 현장에서 32㎞ 떨어진 오스틴 남부에서 경찰에 체포됐습니다.



리사 데이비스 오스틴 경찰서장은 범행 동기를 조사하고 있다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!