뉴스 12

특별사면 후폭풍 계속…야 “최악의 법치 능욕” 여 “여론 나쁘지 않아”

입력 2025.08.12 (12:32) 수정 2025.08.12 (12:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
국내서 행방불명 ‘사라진 아이’ 130여 명…어디에? [뉴스in뉴스]

국내서 행방불명 ‘사라진 아이’ 130여 명…어디에? [뉴스in뉴스]

다음
[앵커]

정치권에서는 광복절 특별사면 여진이 이어지고 있습니다.

국민의힘은 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 사면을 겨냥해 최악의 법치 능욕이라고 비판했고, 민주당과 조국혁신당은 여론이 나쁘지 않다며 정의를 바로잡는 길이라고 맞섰습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

국민의힘은 이번 광복절 특별사면은 국민 여론을 무시한 보은 사면이라며 공세를 이어갔습니다.

특히 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등 민생과 무관한 정치 사범에게 무더기 면죄부를 줬다며, 최악의 법치 능욕 사건으로 기록될 거라고 비판했습니다.

이재명 대통령을 향해서도 법 집행의 일관성을 훼손했는데 국민주권 정부를 자임할 수 있겠냐고 따져물었습니다.

반면 더불어민주당은 이번 사면에 대한 여론이 크게 나쁘지 않다고 맞섰습니다.

오히려 조국 전 대표 일가족이 도륙된 상태였다며 민생과 국민 통합에 가치를 둔 사면이라고 평가했습니다.

조국혁신당도 뒤틀린 정의를 바로잡는 첫걸음이 될 거라며, 조 전 대표의 복귀를 계기로 검찰 등 개혁 완수에 나서겠다고 다짐했습니다.

혁신당은 내일 당무위원회를 열고 조 전 대표 복귀 이후 당의 진로를 논의합니다.

다만, 민주당과의 합당설에 대해선 검토한 바 없다며 내년 지방선거 압승을 목표로 민주당과 호남에서 경쟁하겠다고 밝혔습니다.

오늘 김건희 여사에 대한 구속영장실질심사를 두고 민주당은 구속 수사 필요성을 거듭 강조했습니다.

김 여사가 특검 수사 도중 혐의를 대부분 부인했다며 증거 인멸 가능성이 있고 실제로 정황도 있다며 구속 가능성이 높다고 전망했습니다.

한편, 국민의힘은 오늘부터 사흘간 연속으로 지역별 합동연설회를 개최합니다.

오늘은 부산에서 김문수, 장동혁, 안철수, 조경태 후보가 연설에 나서는 가운데, 윤 전 대통령 탄핵 반대파와 찬성파간 신경전이 가열될 전망입니다.

전당대회 방해 논란으로 당 징계 절차가 진행 중인 전한길 씨는 오늘 연설회에도 참석을 예고했습니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 특별사면 후폭풍 계속…야 “최악의 법치 능욕” 여 “여론 나쁘지 않아”
    • 입력 2025-08-12 12:32:38
    • 수정2025-08-12 12:37:26
    뉴스 12
[앵커]

정치권에서는 광복절 특별사면 여진이 이어지고 있습니다.

국민의힘은 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 사면을 겨냥해 최악의 법치 능욕이라고 비판했고, 민주당과 조국혁신당은 여론이 나쁘지 않다며 정의를 바로잡는 길이라고 맞섰습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

국민의힘은 이번 광복절 특별사면은 국민 여론을 무시한 보은 사면이라며 공세를 이어갔습니다.

특히 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등 민생과 무관한 정치 사범에게 무더기 면죄부를 줬다며, 최악의 법치 능욕 사건으로 기록될 거라고 비판했습니다.

이재명 대통령을 향해서도 법 집행의 일관성을 훼손했는데 국민주권 정부를 자임할 수 있겠냐고 따져물었습니다.

반면 더불어민주당은 이번 사면에 대한 여론이 크게 나쁘지 않다고 맞섰습니다.

오히려 조국 전 대표 일가족이 도륙된 상태였다며 민생과 국민 통합에 가치를 둔 사면이라고 평가했습니다.

조국혁신당도 뒤틀린 정의를 바로잡는 첫걸음이 될 거라며, 조 전 대표의 복귀를 계기로 검찰 등 개혁 완수에 나서겠다고 다짐했습니다.

혁신당은 내일 당무위원회를 열고 조 전 대표 복귀 이후 당의 진로를 논의합니다.

다만, 민주당과의 합당설에 대해선 검토한 바 없다며 내년 지방선거 압승을 목표로 민주당과 호남에서 경쟁하겠다고 밝혔습니다.

오늘 김건희 여사에 대한 구속영장실질심사를 두고 민주당은 구속 수사 필요성을 거듭 강조했습니다.

김 여사가 특검 수사 도중 혐의를 대부분 부인했다며 증거 인멸 가능성이 있고 실제로 정황도 있다며 구속 가능성이 높다고 전망했습니다.

한편, 국민의힘은 오늘부터 사흘간 연속으로 지역별 합동연설회를 개최합니다.

오늘은 부산에서 김문수, 장동혁, 안철수, 조경태 후보가 연설에 나서는 가운데, 윤 전 대통령 탄핵 반대파와 찬성파간 신경전이 가열될 전망입니다.

전당대회 방해 논란으로 당 징계 절차가 진행 중인 전한길 씨는 오늘 연설회에도 참석을 예고했습니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.