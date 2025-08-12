5천만 원 이하 연체빚 ‘신용사면’…코로나 이후 3번째

동영상 고정 취소

5천만 원 이하의 밀린 빚을 연말까지 갚으면 연체 기록을 지워주기로 했습니다.



늦게라도 빚을 갚았다면 정상적 금융 활동을 열어준다는 취지인데, 코로나 이후 3번째 '신용사면'이어서 성실하게 갚은 사람만 손해란 논란도 예상됩니다.



황현규 기자입니다.



이번 '신용사면'의 대상은 5천만 원 이하 연체자입니다.



2020년 1월 1일 이후 이달 31일까지 빚 5천만 원 이하를 밀린 사람이, 올해 말까지 전액을 갚으면 연체 이력을 지워줄 방침입니다.



은행 대출을 기준으로 보통 30일 이상 밀리면, 연체 기록이 남고 신용 점수가 깎입니다.



빚을 다 갚아도 이 이력은 신용평가사가 최대 5년까지 보관합니다.



시중은행 대출은 사실상 불가능하고, 신용카드도 새로 받기 어렵습니다.



2020년 1월 이후 5천만 원 이하의 연체 이력이 남아 있어, 정상적인 금융 생활이 힘든 국민은 324만여 명 정도입니다.



[서나윤/금융위원회 금융데이터정책과장 : "(신용 사면이 되면) 신용점수에 반영이 돼서, 대출 승인을 받으신다든지 카드 발급이 된다든지 그런 효과가 있을 수 있습니다."]



'신용사면'은 2021년과 2024년에도 시행됐습니다.



앞선 두 번은 2천만 원 이하 연체만 구제했지만, 이번에는 5천만 원 이하로 대상을 늘렸습니다.



수혜자도 이번이 역대 최대일 걸로 보입니다.



신용사면이 너무 잦으면 신용 점수가 무의미해질 수밖에 없습니다.



[김상봉/한성대 경제학과 교수 : "신용이 있는 사람한테 돈을 더 주고 해야 하는데 그게 데이터가 없어지면 그 데이터를 볼 수 없으니까, 담보만 있는 사람한테 돈을 주는 거예요."]



자신이 신용사면 대상인지 여부는 다음 달 30일쯤 개통될 신용평가사의 전용 시스템에서 확인할 수 있습니다.



KBS 뉴스 황현규입니다.



영상편집:김형기/그래픽:김지훈



