[오후날씨 꿀팁] 남부 중심 비…내일, 중부 많은 비

동영상 고정 취소

현재 완도에는 호우 경보가, 통영과 거제, 고흥과 여수에는 호우주의보가 발효 중입니다.



오늘 낮까지 남해안에는 시간당 30~50mm 안팎의 강한 비가 내리겠습니다.



앞으로 전남 해안에 80mm 이상, 경남 남해안에 60mm 이상, 그 밖의 남부지방에 5~60mm가 내리겠습니다.



정체전선이 북상하면서 내일은 중부지방에 많은 비가 내리겠습니다.



남부지방의 비는 내일 밤이면 대부분 그치겠지만 중부지방은 광복절인 금요일 오전까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



특히 내일 오후부터 모레 오전 사이 수도권을 중심으로 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 중부지방은 가끔 구름 많겠습니다.



경기도 파주에는 폭염주의보가 내려진 가운데 비가 내리지 않는 중부지방은 한낮에 덥겠습니다.



낮 기온은 서울 33도, 대전 30도가 예상되고 남부지방은 광주와 대구 28도에 그치겠습니다.



남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!