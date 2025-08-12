재난·기후·환경

오늘 남부·내일 중부에 호우…비 없는 곳엔 낮더위

입력 2025.08.12 (14:01)

오늘 중부 지방은 가끔 구름 많고 남부와 충청권에는 비가 오겠습니다.

예상 강수량은 전남 해안 많은 곳 80mm 이상, 경남 남해안 최대 60mm 이상, 제주도 산지에 많게는 60mm, 충청권 5~20mm 사이입니다.

오늘 비 소식이 없는 수도권과 강원도는 내일부터 모레 사이 최대 150mm 이상의 많은 비가 오겠고, 그 밖의 대부분 지방에서도 빗줄기가 이어지겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 25도 등 전국이 21도에서 26도로 오늘보다 1도에서 5도 정도 높겠습니다.

내일 낮 기온은 서울 27도 등 전국이 27도에서 33도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

내일부터 다시 전국 여러 권역에 열대야 나타나는 곳들이 있겠습니다.

바다의 물결은 내일 서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

