송언석 “사면된 조국, 부산시장 출마설…시민 우롱하는 처사”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 경 원내대표는 특별사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표의 부산시장 출마설에 대해 “누구보다 정의로운 부산 시민의 자존심을 크게 상하게 하는 정략적 발상”이라고 비판했습니다.



송 비대위원장은 오늘(12일) 부산 해운대구 벡스코에서 열린 국민의힘 비상대책위원회의에서 “조 전 장관이 사면된 것 자체가 국민들과 부산 시민을 우롱하는 처사”라며 이같이 말했습니다.



이어 “그동안 부울경 지역은 언제나 대한민국의 중심을 잡아줬고, 보수의 정당을 지켜줬다”면서 “지난 6월 대선에서도 국민의힘에 다시 한 번 지지 성원을 보내준 부울경 지역 주민에 이 자리를 빌려 깊은 감사의 말을 전한다. 이제 국민의힘이 부울경과 주민들의 미래를 함께 책임지겠다”고 밝혔습니다.



송 비대위원장은 취임 이후 처음 비수도권에서 열린 비대위 회의인만큼, 지역 현안을 챙기겠다는 약속도 했습니다.



송 비대위원장은 “부울경 지역이 대한민국의 러스트벨트가 되는 것 아니냐는 자조 섞인 우려까지 나오고 있다”며 “그런 가운데 최근 미국과의 관세 협상 결과 자동차·철강 등 부울경 지역의 주력 수출산업에 대한 타격이 불가피해졌다”고 진단했습니다.



이어 “조선업도 중장기적으로는 미국으로 생산기지가 대거 이탈하면서 국내 산업 기반이 붕괴될 수 있다는 우려가 나오고 있는 현실”이라며 “부울경 수출 기업들이 걱정을 덜고 타격을 줄일 수 있도록 기업 지원대책을 면밀히 점검해 나가겠다”고 약속했습니다.



송 비대위원장은 “저탄소 전환 위한 연구개발, 생산 설비 확충에 관한 부담을 실질적으로 경감할 수 있게 해주는 ‘K-스틸법’을 당론으로 추진하겠다”며 “기업의 국내 생산을 촉진하기 위해 국내 생산 세제 혜택을 대폭 확대하겠다”고 말했습니다.



송 비대위원장은 또, “최근 가덕도 신공항에 대해 2029년 개항은 사실상 불가능해진 것 아니냐는 얘기가 많다”면서 “이재명 대통령은 ‘걱정하지 말라’는 말만 할 게 아니라 현재 상황을 있는 그대로 진솔하게 설명하고 신공항 건설 비전을 밝혀야 한다”고 강조했습니다.



그러면서 “문재인 정부처럼 신공항 이슈를 선동해 표만 팔려하지말고, 책임있는 집권 세력 모습을 보이라”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



