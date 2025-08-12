[현장영상] 서울대 연구실에서 배터리 폭발로 화재…40여 명 대피
입력 2025.08.12 (14:28)
오늘(12일) 오전 서울 관악구 서울대학교 연구실에서 배터리 폭발로 화재가 발생했습니다.
서울대와 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시 43분쯤 서울대 관악캠퍼스 유회진학술정보관에서 배터리 폭발로 인한 화재가 발생했습니다.
이 불로 다친 사람은 없었고, 연구실에 있던 40여 명이 밖으로 대피했습니다.
소방당국은 화재 발생 50여 분 뒤인 11시 38분쯤 완전히 진압했습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.
(제보 : 시청자 박준엽, 촬영기자 : 서원철)
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.