경제

APEC 여성경제회의 개최…“여성 경제 참여 확대로 성장↑”

입력 2025.08.12 (14:32) 수정 2025.08.12 (14:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF)가 ‘지속가능한 성장을 위한 여성의 경제 참여 확대’를 주제로 우리나라에서 처음으로 개최됐습니다.

신영숙 여성가족부 차관은 오늘(12일) 인천 송도 컨벤시아에서 열린 ‘APEC 여성경제회의 고위급 정책대화’ 개회사에서 “여성의 경제 참여 확대는 APEC이 직면한 과제인 동시에 회복력 있는 성장과 지속 가능한 미래를 위한 강력한 해결책”이라고 밝혔습니다.

신 차관은 “OECD에 따르면 노동시장의 성별 격차가 줄어드는 경우 2060년까지 OECD 평균 1인당 GDP가 9%까지 상승할 수 있고, 세계은행은 고용 부문의 성평등 달성이 전세계 GDP를 20% 증가시킬 수 있다고 예상한다”며 “이는 우리가 무엇을 함께 만들어야 하는지 말해준다”고 강조했습니다.

그러면서 “여전히 갈 길은 멀다. 디지털 전환, 인구 구조 변화, 불평등의 고착화 같은 복합적인 도전은 우리가 도약해야 할 필요성을 보여준다”면서 “올해 우리는 연결, 혁신, 번영이라는 세 가지 우선 과제를 중심으로 구체적 해법을 모색할 것”이라고 밝혔습니다.

세 가지 과제로는 △여성 폭력과 차별로부터 안전망 구축, △디지털 전환과 AI 시대에 여성의 기술 훈련과 성평등한 디지털 환경 조성, △인구구조 변화 속에서 돌봄 노동의 존엄성 인정을 제시했습니다.

신 차관은 이어 “APEC이 지향하는 공동비전을 실현하기 위해 글로벌 과제에 효과적으로 대응할 전략을 모색하고 아태지역의 연대와 결속을 공고히 하여 포용적이고 회복력 있는 지역공동체가 되도록 할 것”이라고 덧붙였습니다.

이번 회의는 한국이 처음으로 APEC 정상회의 의장국으로서 주최하는 여성 분야 장관급 회의로, 일본·인도네시아 등 21개 APEC 회원국 장관급 수석대표와 실무자 등 120여 명이 참석했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • APEC 여성경제회의 개최…“여성 경제 참여 확대로 성장↑”
    • 입력 2025-08-12 14:32:25
    • 수정2025-08-12 14:34:16
    경제
아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF)가 ‘지속가능한 성장을 위한 여성의 경제 참여 확대’를 주제로 우리나라에서 처음으로 개최됐습니다.

신영숙 여성가족부 차관은 오늘(12일) 인천 송도 컨벤시아에서 열린 ‘APEC 여성경제회의 고위급 정책대화’ 개회사에서 “여성의 경제 참여 확대는 APEC이 직면한 과제인 동시에 회복력 있는 성장과 지속 가능한 미래를 위한 강력한 해결책”이라고 밝혔습니다.

신 차관은 “OECD에 따르면 노동시장의 성별 격차가 줄어드는 경우 2060년까지 OECD 평균 1인당 GDP가 9%까지 상승할 수 있고, 세계은행은 고용 부문의 성평등 달성이 전세계 GDP를 20% 증가시킬 수 있다고 예상한다”며 “이는 우리가 무엇을 함께 만들어야 하는지 말해준다”고 강조했습니다.

그러면서 “여전히 갈 길은 멀다. 디지털 전환, 인구 구조 변화, 불평등의 고착화 같은 복합적인 도전은 우리가 도약해야 할 필요성을 보여준다”면서 “올해 우리는 연결, 혁신, 번영이라는 세 가지 우선 과제를 중심으로 구체적 해법을 모색할 것”이라고 밝혔습니다.

세 가지 과제로는 △여성 폭력과 차별로부터 안전망 구축, △디지털 전환과 AI 시대에 여성의 기술 훈련과 성평등한 디지털 환경 조성, △인구구조 변화 속에서 돌봄 노동의 존엄성 인정을 제시했습니다.

신 차관은 이어 “APEC이 지향하는 공동비전을 실현하기 위해 글로벌 과제에 효과적으로 대응할 전략을 모색하고 아태지역의 연대와 결속을 공고히 하여 포용적이고 회복력 있는 지역공동체가 되도록 할 것”이라고 덧붙였습니다.

이번 회의는 한국이 처음으로 APEC 정상회의 의장국으로서 주최하는 여성 분야 장관급 회의로, 일본·인도네시아 등 21개 APEC 회원국 장관급 수석대표와 실무자 등 120여 명이 참석했습니다.
진선민
진선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사 구속심사 종료…서울남부구치소 대기 예정

[속보] 김건희 여사 구속심사 종료…서울남부구치소 대기 예정
[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.