전한길 “전당대회 출입금지 조치 수용…‘부당한 조치’라는 안타까움도”

극우 성향의 전 한국사 강사 전한길 씨가 국민의힘 전당대회 출입금지 조치를 일부 수용했습니다.



전 씨는 오늘(12일) 입장문을 내고 “국힘의 성실한 평당원으로서 국힘의 당헌, 당규를 성실히 따르고자 노력했다”며 “비록 출입금지 조치가 부당한 조치라는 개인적인 안타까움은 있으나 당 지도부의 의견을 따르는 것이 당원의 의무라고 판단했다”고 밝혔습니다.



이어 “당 지도부의 남은 전당대회 출입조치라는 극단적인 징계마저 억울한 마음을 가슴에 묻고 순응하겠으며 앞으로 남은 전당대회의 원만한 진행을 위해 대승적 차원에서 수용한다”고 했습니다.



다만 전 씨는 “(자신이) 가해자가 아닌 피해자”라면서 “전한길만 징계 위원회에 회부할 것이 아니라 명백한 가해자인 김근식씨에게도 반드시 책임을 물어야 한다”고 덧붙였습니다.



앞서 전 씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 자칭 전한길뉴스 발행인 자격으로 연설회장에 입장해 탄핵 찬성파 김근식 최고위원 후보 연설 도중 ‘배신자’ 구호를 외치도록 유도했습니다.



합동연설회 직후 당 지도부는 논란이 된 전 씨에 대해 향후 전당대회 행사 출입을 금지하고 징계 절차에 착수할 것을 결정했습니다.



국민의힘 윤리위원회는 전당대회 합동연설회를 방해한 전 씨에 대한 징계 절차 개시를 결정하고 모레(14일) 윤리위에서 징계 수위를 정할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



