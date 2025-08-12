‘의대 정원 심의’ 수급추계위원장에 연세대 김태현 교수 선출

적정 의사 인력과 2027년 이후 의대 정원을 논의할 독립 심의기구인 수급추계위원회 위원장으로 김태현 한국보건경제정책학회장(연세대학교 보건대학원 교수)이 선출됐습니다.



김 회장은 오늘(12일) 의사인력 수급추계위원회 첫 회의에서 위원장으로 뽑힌 뒤, “의사 인력 수급 추계가 과학적이고 객관적으로 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”는 포부를 밝혔습니다.



그러면서 “가장 중요한 것은 의사 규모가 과연 얼마나 더 필요한지 혹은 덜 필요한지, 지역별로 전문과목별로 얼마나 필요한지에 대해서 수요와 공급을 잘 추계해 내는 것”이라며 “전문가적인 관점에서 어떤 수급 추계 방법이 가장 합리적일 것인지에 대해 심도 있는 논의를 하겠다”고 말했습니다.



김 회장은 수급추계위원 15명 가운데 학회와 공급자 단체인 전국의과대학교수협의회의 복수 추천을 받아 위촉됐습니다.



수급추계위는 첫 회의를 시작으로 중장기 의사인력 수급추계를 위한 모형, 방법, 가정, 변수 등 구체적인 사항에 대한 논의를 본격화할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



