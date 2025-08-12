사회

경기도, 광복 80주년 경축식에 국외 독립유공자 후손 초청

입력 2025.08.12 (14:59) 수정 2025.08.12 (15:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기도는 오는 15일 광복 80주년 경축식에 맞춰 국외 거주 독립유공자의 후손들을 초청한다고 밝혔습니다.

초청 대상은 독립유공자 왕산 허위(1854~1908) 선생의 손자 허 블라디슬라브(75세) 씨, 계봉우(1880~1959) 선생의 손녀 계 다찌야나(75세) 씨와 그의 가족, 이동화(1896~1934) 선생의 외손녀 주용용(68세) 씨와 가족 등 총 7명입니다.

이들은 각각 키르기스스탄, 카자흐스탄, 중국에서 생활하고 있습니다.

허위 선생은 을미의병 당시 의병을 소집하고 을사늑약 이후 전국 각지의 의병을 규합한 의병장입니다.

계봉우 선생은 북간도와 연해주 일대에서 민족교육과 항일운동을 펼친 대표적인 지식인 독립운동가며, 이동화 선생은 의열단원으로 폭탄 제조 기술을 읽혀 항일 무장 투쟁을 이끌었고 조선혁명군사정치간부학교 제6대의 군사조 교관으로도 활동한 것으로 알려졌습니다.

후손들은 오는 15일 수원 경기도아트센터에서 열리는 '경기도 광복 80주년 경축식'에 참석할 예정이며, 이후 수원화성과 용인 한국민속촌, 경기도박물관 등을 방문할 계획입니다.

[사진 출처 : 경기도 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기도, 광복 80주년 경축식에 국외 독립유공자 후손 초청
    • 입력 2025-08-12 14:59:06
    • 수정2025-08-12 15:13:00
    사회
경기도는 오는 15일 광복 80주년 경축식에 맞춰 국외 거주 독립유공자의 후손들을 초청한다고 밝혔습니다.

초청 대상은 독립유공자 왕산 허위(1854~1908) 선생의 손자 허 블라디슬라브(75세) 씨, 계봉우(1880~1959) 선생의 손녀 계 다찌야나(75세) 씨와 그의 가족, 이동화(1896~1934) 선생의 외손녀 주용용(68세) 씨와 가족 등 총 7명입니다.

이들은 각각 키르기스스탄, 카자흐스탄, 중국에서 생활하고 있습니다.

허위 선생은 을미의병 당시 의병을 소집하고 을사늑약 이후 전국 각지의 의병을 규합한 의병장입니다.

계봉우 선생은 북간도와 연해주 일대에서 민족교육과 항일운동을 펼친 대표적인 지식인 독립운동가며, 이동화 선생은 의열단원으로 폭탄 제조 기술을 읽혀 항일 무장 투쟁을 이끌었고 조선혁명군사정치간부학교 제6대의 군사조 교관으로도 활동한 것으로 알려졌습니다.

후손들은 오는 15일 수원 경기도아트센터에서 열리는 '경기도 광복 80주년 경축식'에 참석할 예정이며, 이후 수원화성과 용인 한국민속촌, 경기도박물관 등을 방문할 계획입니다.

[사진 출처 : 경기도 제공]
김민아
김민아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.