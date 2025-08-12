포천시 “다음 달부터 다자녀가정 공영주차장 요금 자동 감면제 시행”

경기 포천시가 다자녀 가정의 교통비 부담을 줄이고 이용 편의를 개선하기 위해 다음 달부터 공영주차장 주차요금 ‘자동 감면제’를 시행한다고 밝혔습니다.



자동 감면제는 차량번호를 사전에 등록하면 공영주차장 이용 때 다자녀카드나 등본을 제시하지 않아도 자동으로 요금 감면이 적용되는 제도입니다.



무인정산기에서도 감면 대상 차량이 자동 인식돼 정산 절차가 간소화될 예정입니다.



포천시는 공영주차장 이용 시 2시간 이내의 경우 전액이 면제되고, 2시간 초과 시에는 주차요금의 50%가 감면된다고 설명했습니다.



신청 대상은 막내 자녀가 만 18세 이하인 포천시 다자녀가정으로, 부 또는 모 명의 차량 1대만 등록할 수 있습니다.



조부모나 3자 명의 차량은 제외하나 리스 차량은 계약서 제출 시 인정됩니다.



신청은 읍면동 행정복지센터 방문하거나 포천시 기획예산과 전자우편(gorany23@korea.kr)으로 할 수 있습니다.



