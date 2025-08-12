이 대통령, 보훈부·문체부·국토부·산업부 장관 임명장 수여

이재명 대통령은 오늘(12일) 용산 대통령실에서 권오을 국가보훈부, 최휘영 문화체육관광부, 김정관 산업통상자원부, 김윤덕 국토교통부 장관에게 임명장을 수여했습니다.



이 대통령은 장관들에게 임명장을 주면서 "축하드린다", "잘 부탁드린다"며 인사를 건넸습니다.



함께 참석한 배우자 등 가족들에게 꽃다발을 선물하고 기념 촬영도 진행했습니다.



이후 이 대통령은 참석자들과 함께 별도 장소에서 환담을 가졌습니다.



오늘 임명장 수여로 이재명 정부 1기 내각 장관으로 지명된 18명(유임 장관 제외)에 대한 임명 절차는 모두 완료됐습니다.



현재 장관이 지명되지 않은 부처는 교육부와 여성가족부로, 앞서 지명한 후보의 낙마 이후 인선이 늦어지고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



