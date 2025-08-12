정치

이 대통령, 보훈부·문체부·국토부·산업부 장관 임명장 수여

입력 2025.08.12 (15:03) 수정 2025.08.12 (15:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 오늘(12일) 용산 대통령실에서 권오을 국가보훈부, 최휘영 문화체육관광부, 김정관 산업통상자원부, 김윤덕 국토교통부 장관에게 임명장을 수여했습니다.

이 대통령은 장관들에게 임명장을 주면서 "축하드린다", "잘 부탁드린다"며 인사를 건넸습니다.

함께 참석한 배우자 등 가족들에게 꽃다발을 선물하고 기념 촬영도 진행했습니다.

이후 이 대통령은 참석자들과 함께 별도 장소에서 환담을 가졌습니다.

오늘 임명장 수여로 이재명 정부 1기 내각 장관으로 지명된 18명(유임 장관 제외)에 대한 임명 절차는 모두 완료됐습니다.

현재 장관이 지명되지 않은 부처는 교육부와 여성가족부로, 앞서 지명한 후보의 낙마 이후 인선이 늦어지고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 보훈부·문체부·국토부·산업부 장관 임명장 수여
    • 입력 2025-08-12 15:03:49
    • 수정2025-08-12 15:11:38
    정치
이재명 대통령은 오늘(12일) 용산 대통령실에서 권오을 국가보훈부, 최휘영 문화체육관광부, 김정관 산업통상자원부, 김윤덕 국토교통부 장관에게 임명장을 수여했습니다.

이 대통령은 장관들에게 임명장을 주면서 "축하드린다", "잘 부탁드린다"며 인사를 건넸습니다.

함께 참석한 배우자 등 가족들에게 꽃다발을 선물하고 기념 촬영도 진행했습니다.

이후 이 대통령은 참석자들과 함께 별도 장소에서 환담을 가졌습니다.

오늘 임명장 수여로 이재명 정부 1기 내각 장관으로 지명된 18명(유임 장관 제외)에 대한 임명 절차는 모두 완료됐습니다.

현재 장관이 지명되지 않은 부처는 교육부와 여성가족부로, 앞서 지명한 후보의 낙마 이후 인선이 늦어지고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.