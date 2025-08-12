국제

남극 탐사 중 숨진 영국 대원 66년 만에 가족 품으로

입력 2025.08.12 (15:19) 수정 2025.08.12 (15:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

남극 탐사 중 빙하의 깊은 틈에 빠져 숨진 영국 대원의 유해가 66년 만에 가족의 품으로 돌아오게 됐습니다.

현지 시각 11일 영국 BBC방송과 AFP통신 등 외신에 따르면 영국 남극연구소(BAS)는 올해 초 남극에서 수습된 시신이 1959년 7월 26일 남극 탐사 임무 중 목숨을 잃은 데니스 팅크 벨의 유해로 확인됐다고 밝혔습니다.

기상학자로 BAS의 전신인 기구에 소속돼 2년간의 남극 파견 임무 중이던 벨은 남극 대륙에서 120㎞ 떨어진 킹조지섬 조사에 나섰다가 '크레바스'라 불리는 빙하의 깊은 틈에 빠졌습니다.

사고 당시 그의 나이는 25세였습니다.

함께 탐사에 나섰던 동료들은 벨을 찾지 못했고, 시신도 수습하지 못한 채 60년 넘는 세월이 흘렀습니다.

그러다 킹조지섬에 파견된 폴란드 탐사대가 올해 1월 19일 사람의 유해로 보이는 물체를 우연히 발견했습니다.

손목시계와 손전등 같은 200여 개의 개인 물품도 함께 수습됐습니다.

DNA 검사를 위한 수송에 영국 공군까지 동원됐고, 영국 런던으로 유해를 옮겨와 벨의 형제자매 DNA와 대조해 보니 벨의 시신이 맞았습니다.

호주에 살고 있는 벨의 남동생 데이비드는 "충격적이고 놀라운 일"이라면서 "형은 장남이었고 뭐든지 할 수 있었던 나의 영웅이었다"고 말했습니다.

벨의 유해는 빙하가 녹아 밀려나면서 발견된 것으로 전해졌습니다. 빙하 기슭과 표면에 벨의 유골이 흩어져 있었습니다.

제인 프랜시스 BAS 소장은 "연구소에 소속된 모두에게 가슴 아프면서도 심오한 순간"이라며 "벨은 엄청나게 어려운 상황에서 초기 남극 탐사와 연구에 기여한 용감한 인물"이라고 기렸습니다.

[사진 출처 : 영국 남극연구소 홈페이지 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 남극 탐사 중 숨진 영국 대원 66년 만에 가족 품으로
    • 입력 2025-08-12 15:19:03
    • 수정2025-08-12 15:19:36
    국제
남극 탐사 중 빙하의 깊은 틈에 빠져 숨진 영국 대원의 유해가 66년 만에 가족의 품으로 돌아오게 됐습니다.

현지 시각 11일 영국 BBC방송과 AFP통신 등 외신에 따르면 영국 남극연구소(BAS)는 올해 초 남극에서 수습된 시신이 1959년 7월 26일 남극 탐사 임무 중 목숨을 잃은 데니스 팅크 벨의 유해로 확인됐다고 밝혔습니다.

기상학자로 BAS의 전신인 기구에 소속돼 2년간의 남극 파견 임무 중이던 벨은 남극 대륙에서 120㎞ 떨어진 킹조지섬 조사에 나섰다가 '크레바스'라 불리는 빙하의 깊은 틈에 빠졌습니다.

사고 당시 그의 나이는 25세였습니다.

함께 탐사에 나섰던 동료들은 벨을 찾지 못했고, 시신도 수습하지 못한 채 60년 넘는 세월이 흘렀습니다.

그러다 킹조지섬에 파견된 폴란드 탐사대가 올해 1월 19일 사람의 유해로 보이는 물체를 우연히 발견했습니다.

손목시계와 손전등 같은 200여 개의 개인 물품도 함께 수습됐습니다.

DNA 검사를 위한 수송에 영국 공군까지 동원됐고, 영국 런던으로 유해를 옮겨와 벨의 형제자매 DNA와 대조해 보니 벨의 시신이 맞았습니다.

호주에 살고 있는 벨의 남동생 데이비드는 "충격적이고 놀라운 일"이라면서 "형은 장남이었고 뭐든지 할 수 있었던 나의 영웅이었다"고 말했습니다.

벨의 유해는 빙하가 녹아 밀려나면서 발견된 것으로 전해졌습니다. 빙하 기슭과 표면에 벨의 유골이 흩어져 있었습니다.

제인 프랜시스 BAS 소장은 "연구소에 소속된 모두에게 가슴 아프면서도 심오한 순간"이라며 "벨은 엄청나게 어려운 상황에서 초기 남극 탐사와 연구에 기여한 용감한 인물"이라고 기렸습니다.

[사진 출처 : 영국 남극연구소 홈페이지 캡처]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.