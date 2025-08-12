경기 화성시 팔탄면 창고서 불…다친 사람 없어
입력 2025.08.12 (15:20) 수정 2025.08.12 (15:22)
오늘(12일) 낮 12시 반쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 창고에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만, 창고 일부가 불에 탔습니다.
소방 당국은 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기재난본부 제공]
허지영 기자 tangerine@kbs.co.kr
