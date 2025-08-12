경기 화성시 팔탄면 창고서 불…다친 사람 없어

오늘(12일) 낮 12시 반쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 창고에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 다친 사람은 없었지만, 창고 일부가 불에 탔습니다.



소방 당국은 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기재난본부 제공]



