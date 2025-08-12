VR 영화 ‘단이전: 미인도 이야기’ 제73회 멜버른국제영화제 초청
입력 2025.08.12 (15:23)
가상현실(VR) 기술을 활용해 만든 영화 ‘단이전: 미인도 이야기’가 제73회 멜버른국제영화제에 공식 초청됐습니다.
국가유산청과 국가유산진흥원은 VR 영화 ‘단이전: 미인도 이야기’가 제73회 멜버른국제영화제 확장현실(XR) 부문 초청작에 이름을 올렸다고 오늘(12일) 밝혔습니다.
이 영화는 오는 17일까지 ACMI 스윈번 스튜디오에서 상영합니다.
‘단이전: 미인도 이야기’는 조선 후기 화가 신윤복의 대표 작품으로 꼽히는 ‘미인도’와 ‘월하정인’ 등 15점을 바탕으로, 주인공 단이가 진정한 아름다움을 찾아 떠나는 여정을 첨단 기술로 생동감 있게 표현했습니다.
멜버른국제영화제는 1952년 시작된 호주 최대 규모 영화제입니다.
임재성 기자 newsism@kbs.co.kr임재성 기자의 기사 모음
