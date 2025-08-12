‘케데헌’ 매기 강 감독 다음 달 내한…콘퍼런스 연사 참석

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독이 다음 달 한국을 방문합니다.



매기 강 감독은 다음 달 18일 서울 소공동 롯데호텔에서 열리는 ‘글로벌 미디어 콘퍼런스’에 연사로 참석할 예정입니다.



강 감독은 이 자리에서 ‘케데헌’ 성공 비결을 소개하고, 콘텐츠 혁신과 성장 전략을 제시할 것으로 알려졌습니다.



한국계 캐나다인인 매기 강 감독은 서울에서 태어나 어린 시절 가족과 함께 캐나다 토론토로 이주했습니다.



강 감독은 캐나다 셰리던 칼리지에서 애니메이션을 전공한 뒤 드림웍스, 블루스카이, 워너브라더스, 일루미네이션에서 스토리 아티스트 등으로 경력을 쌓았습니다.



그의 첫 연출작인 ‘케데헌’은 지난 6월 공개 이후 넷플릭스 애니메이션 역대 흥행 1위에 올랐습니다.



특히 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’은 영국 오피셜 싱글차트와 빌보드 메인 싱글차트 1위를 모두 석권했습니다.



