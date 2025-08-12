월드24

[뉴스의 2면] 자외선 차단제 대신 소기름 바르는 미국인들, 왜?

입력 2025.08.12 (15:31) 수정 2025.08.12 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

펜실베이니아주 철강 공장 폭발…사상자 10여 명

펜실베이니아주 철강 공장 폭발…사상자 10여 명
[뉴스의 2면] 알자지라 기자 5명 사망 후, 이스라엘이 답해야 할 질문들

[뉴스의 2면] 알자지라 기자 5명 사망 후, 이스라엘이 답해야 할 질문들

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 워싱턴포스트 소식입니다.

'The anti-sunscreen movement', '자외선 차단제 반대 운동'과 그에 대해 알아야 할 것들이란 헤드라인입니다.

워싱턴포스트는 점점 더 많은 미국인이 건강에 대한 전통적인 조언이나 제약회사, 연방 규제 당국을 불신하게 되면서, 일상용품의 안정성에 의문을 제기하고 있다고 진단했습니다.

그 가운데엔 로버트 F. 케네디 주니어 미 보건복지부 장관이 주도한 'Make America Healthy Again', '미국을 다시 건강하게' 운동의 지지자들도 있습니다.

이들은 옥시벤존과 이산화타이타늄과 같은 자외선 차단제 성분에 대한 회의적인 시각을 갖고 있다는데요.

그래서 직접 만든 홈메이드 크림이나 미네랄 자외선 차단제 같은 대체 제품이 인기를 끌고 있고요.

일부는 자외선 차단제 사용을 아예 중단하기도 합니다.

하지만 전문가들은 "1970년대부터 자외선 차단제에 옥시벤존이 사용돼 왔다"며 "인체에 해롭다면 이미 유해성이 밝혀졌을 것"이라고 말합니다.

또 자외선 차단제가 피부암을 줄이는데 중요한 역할을 한다는 건 데이터를 통해 입증됐다며 자외선 차단제를 바르지 않거나 코코넛 오일, 소기름처럼 효과가 입증되지 않은 대체제를 사용하는 것이 더 우려스럽다고 덧붙였습니다.

그래픽:김정현/자료조사:권애림/영상편집:이은빈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] 자외선 차단제 대신 소기름 바르는 미국인들, 왜?
    • 입력 2025-08-12 15:31:36
    • 수정2025-08-12 15:42:19
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 워싱턴포스트 소식입니다.

'The anti-sunscreen movement', '자외선 차단제 반대 운동'과 그에 대해 알아야 할 것들이란 헤드라인입니다.

워싱턴포스트는 점점 더 많은 미국인이 건강에 대한 전통적인 조언이나 제약회사, 연방 규제 당국을 불신하게 되면서, 일상용품의 안정성에 의문을 제기하고 있다고 진단했습니다.

그 가운데엔 로버트 F. 케네디 주니어 미 보건복지부 장관이 주도한 'Make America Healthy Again', '미국을 다시 건강하게' 운동의 지지자들도 있습니다.

이들은 옥시벤존과 이산화타이타늄과 같은 자외선 차단제 성분에 대한 회의적인 시각을 갖고 있다는데요.

그래서 직접 만든 홈메이드 크림이나 미네랄 자외선 차단제 같은 대체 제품이 인기를 끌고 있고요.

일부는 자외선 차단제 사용을 아예 중단하기도 합니다.

하지만 전문가들은 "1970년대부터 자외선 차단제에 옥시벤존이 사용돼 왔다"며 "인체에 해롭다면 이미 유해성이 밝혀졌을 것"이라고 말합니다.

또 자외선 차단제가 피부암을 줄이는데 중요한 역할을 한다는 건 데이터를 통해 입증됐다며 자외선 차단제를 바르지 않거나 코코넛 오일, 소기름처럼 효과가 입증되지 않은 대체제를 사용하는 것이 더 우려스럽다고 덧붙였습니다.

그래픽:김정현/자료조사:권애림/영상편집:이은빈
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.