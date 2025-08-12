광주

‘감사관 채용 개입 직원 유죄’…이정선 교육감 “원칙 훼손, 사과”

입력 2025.08.12 (15:35)

광주시교육청 감사관 채용에 개입한 혐의로 재판을 받아온 전 인사팀장이 유죄를 선고받은 것과 관련해 이정선 교육감이 사과문을 냈습니다.

이정선 교육감은 사과문에서 "인사 채용은 공정성과 투명성이 최우선이어야 함에도 불구하고, 감사관 채용 과정에서 원칙이 훼손된 것에 참담한 심정"이라며, "광주 교육을 책임지는 사람으로서 무거운 책임감을 느낀다"고 밝혔습니다.

이 교육감은 또, "해당 사건 이후 면접 위원을 외부 위원으로 100% 구성하고 투명성과 공정성을 최우선으로 인사 채용 절차를 철저하게 관리하고 있다"며, "앞으로도 모든 행정 절차가 원칙에 따라 공정하게 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

광주지방 형사 5단독 재판부는 오늘(12일) 이정선 교육감의 고교 동창을 감사관으로 채용하는 과정에서 평가위원들에게 점수 수정을 요구하는 등의 혐의로 기소된 전 광주시교육청 인사팀장 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.

