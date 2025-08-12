서울시버스노조 “서울시, 고용노동부 시정 지시 따르고 교섭 임해야”

고용노동부가 지난해 대법원 판례로 바뀐 통상임금 적용 범위에 따라 수당을 지급하지 않은 버스 회사들에 시정지시를 내린 가운데, 서울시버스노조가 서울시에 고용노동부 결정을 수용하고 조속히 체불임금을 지급하라고 요구했습니다.



서울시버스노동조합에 따르면, 서울지방고용노동청은 지난 4월 서울시버스노조가 버스회사 3곳을 상대로 낸 임금체불 진정에 대해 정기상여금과 명절상여금을 통상임금에 포함해 계산한 수당 차액을 지급하라고 시정지시했습니다.



이에 대해 서울시버스노조는 오늘(12일) 성명서를 내고 “고용노동부의 이번 결정은 대법원 전원합의체 판결을 재확인하는 당연한 결정”이라며 “그동안 서울시와 서울시버스운송사업조합이 꼼수를 부리며 정당한 보상을 해주지 않은 조치를 위법이라고 확인한 결정”이라고 주장했습니다.



그러면서 서울시와 서울시버스사업조합에 “노동자의 권리 포기를 강요하는 억지 임금체계 개편 주장을 철회하고, 당장 노동조합과의 교섭에 성실하게 임하라”고 요구했습니다.



한편, 서울시와 서울시버스운송사업조합, 서울시버스노조 측은 지난해 12월 대법원 판례로 바뀐 통상임금의 적용 범위를 놓고 임금단체협상을 벌이고 있지만 합의점을 찾지 못하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



