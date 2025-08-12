국제

러, 우크라 외국인 신병 훈련소 공습…“최소 15명 숨져”

입력 2025.08.12 (15:38) 수정 2025.08.12 (15:42)

러시아가 지난달 우크라이나 외국인 신병 훈련소를 공습해 최소 15명이 숨지고 100여 명이 다쳤다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지 시각 11일 보도했습니다.

신문은 당시 공습 현장에 있던 미국인 용병 발언을 인용해 러시아가 지난달 21일 ‘캠프 크롭’으로 알려진 우크라이나 중부 크로피우니츠키 인근 외국인 신병 훈련소에 미사일 공격을 가했다며 이같이 전했습니다.

익명을 요구한 미국 플로리다 출신의 용병은 점심 식사를 위해 사람들이 야외 테이블에 앉았을 때 공습이 일어났다고 말했습니다.

그는 당시 폭발음이 자신이 그간 들어왔던 것 중 가장 컸으며 바닥에 널브러진 시신들과 중상을 입은 사람들을 목격했다고 말했습니다.

공습으로 훈련소 내 탄약고에는 화재가 발생했으며 생존자들이 부상자들을 치료하는 동안에도 공습은 계속됐습니다.

공습 전 경보 알람은 울리지 않았습니다.

그는 고군분투하는 민주주의 국가를 돕기 위해 우크라이나군에 합류했지만, 사람들이 훈련 도중에 사망할 줄은 생각하지 못했다고도 말했습니다.

우크라이나는 러시아 침공 직후인 2022년부터 ‘국제 군단’을 창설하고 외국인 의용군을 받았습니다.

국제 군단은 육군 지상군 부대에 편입되거나, 국방부 정보총국(HUR) 예하 부대에 소속돼 러시아군과 싸웁니다.

이번 공습은 HUR 소속 외국인 부대를 대상으로 진행됐습니다.

이번 공습은 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 발생한 주요 용병 피해 사례 중 하나로 기록될 전망이라고 NYT는 전했습니다.

러시아는 그간 외국인 신병 훈련소뿐만 아니라 우크라이나군 훈련 기지 등 군 병력이 밀집된 시설을 꾸준히 노려 공격을 감행했습니다.

침공 초기였던 2022년 3월 러시아는 우크라이나 서부 르비우 북서쪽에 있는 군사훈련장 야보리우 국제평화안보센터(IPSC)를 공습했고 이로 인해 수십 명이 숨졌습니다.

지난해에는 우크라이나 중부 폴타바에 있는 군 훈련시설을 타격해 훈련생과 군인 50명 이상이 숨졌습니다.

지난 29일에도 군 훈련소를 공격해 군인 최소 3명이 숨지고 18명이 다쳤습니다.

HUR 국제군단 대변인은 이번 사안을 조사하고 있다고 밝혔습니다.

올렉산드르 시르스키 우크라이나 총사령관은 군사 훈련 시설이 러시아의 공습에 취약하다는 비판을 의식한 듯 되도록 군사 훈련장을 지하로 이동시키겠다고 성명을 통해 밝혔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
