뉴스

KT, 베트남 국영그룹과 파트너십…“베트남 AI 전략 수립”

입력 2025.08.12 (15:54) 수정 2025.08.12 (16:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

KT가 베트남 국영그룹과 전략적 파트너십을 맺고 베트남 국가 AI 전략 수립 등에서 집중 협력에 나설 방침입니다.

KT는 오늘(12일) 베트남 국영 ICT 기업 인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십을 체결하고, 베트남 국가 AI 전략 수립 및 산업 전반에서 AI가 활용되기 위한 협력에 본격 나선다고 밝혔습니다.

이번 협약은 지난 5월 양 사 1차 파트너십의 후속 조치로, 양 사는 공동 사업의 실질적인 추진과 베트남 국가 AI 전략 참여를 구체화하는 후속 협력 단계에 진입하게 됐다는 것으로 볼 수 있다고 KT는 설명했습니다.

KT에 따르면 앞으로 두 회사는 ▲내셔널 AI 전략 수립 및 산업 특화 AX(AI EXCHANGE, 인공지능 전환)플랫폼 개발 ▲글로벌 파트너십 기반 동남아 AX 사업 확대 협력 ▲AI 기반 사이버 보안 및 안전한 디지털·AX 환경 조성 ▲AX 역량 강화 및 AI 인재 양성 투자 등 4대 축을 기반으로 협력을 실행할 방침입니다.

두 회사는 또 베트남 고유의 언어와 문화, 행정 환경을 학습한 ‘국가 범용 AI 언어모델’의 공동 개발에 나설 예정입니다.

김영섭 KT 대표는 “국가 차원의 AI 전략 수립과 산업별 AX 플랫폼 개발은 단순한 기술 제공을 넘어 베트남의 미래 성장동력 확보에 기여하는 의미 있는 협력”이라며, “KT는 글로벌 AI 혁신 파트너로서, 베트남과 함께 새로운 AI 시대를 열어가겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KT 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • KT, 베트남 국영그룹과 파트너십…“베트남 AI 전략 수립”
    • 입력 2025-08-12 15:54:42
    • 수정2025-08-12 16:07:47
    뉴스
KT가 베트남 국영그룹과 전략적 파트너십을 맺고 베트남 국가 AI 전략 수립 등에서 집중 협력에 나설 방침입니다.

KT는 오늘(12일) 베트남 국영 ICT 기업 인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십을 체결하고, 베트남 국가 AI 전략 수립 및 산업 전반에서 AI가 활용되기 위한 협력에 본격 나선다고 밝혔습니다.

이번 협약은 지난 5월 양 사 1차 파트너십의 후속 조치로, 양 사는 공동 사업의 실질적인 추진과 베트남 국가 AI 전략 참여를 구체화하는 후속 협력 단계에 진입하게 됐다는 것으로 볼 수 있다고 KT는 설명했습니다.

KT에 따르면 앞으로 두 회사는 ▲내셔널 AI 전략 수립 및 산업 특화 AX(AI EXCHANGE, 인공지능 전환)플랫폼 개발 ▲글로벌 파트너십 기반 동남아 AX 사업 확대 협력 ▲AI 기반 사이버 보안 및 안전한 디지털·AX 환경 조성 ▲AX 역량 강화 및 AI 인재 양성 투자 등 4대 축을 기반으로 협력을 실행할 방침입니다.

두 회사는 또 베트남 고유의 언어와 문화, 행정 환경을 학습한 ‘국가 범용 AI 언어모델’의 공동 개발에 나설 예정입니다.

김영섭 KT 대표는 “국가 차원의 AI 전략 수립과 산업별 AX 플랫폼 개발은 단순한 기술 제공을 넘어 베트남의 미래 성장동력 확보에 기여하는 의미 있는 협력”이라며, “KT는 글로벌 AI 혁신 파트너로서, 베트남과 함께 새로운 AI 시대를 열어가겠다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KT 제공]
우정화
우정화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부<br>구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.