KT, 베트남 국영그룹과 파트너십…“베트남 AI 전략 수립”

KT가 베트남 국영그룹과 전략적 파트너십을 맺고 베트남 국가 AI 전략 수립 등에서 집중 협력에 나설 방침입니다.



KT는 오늘(12일) 베트남 국영 ICT 기업 인 비엣텔 그룹과 전략적 파트너십을 체결하고, 베트남 국가 AI 전략 수립 및 산업 전반에서 AI가 활용되기 위한 협력에 본격 나선다고 밝혔습니다.



이번 협약은 지난 5월 양 사 1차 파트너십의 후속 조치로, 양 사는 공동 사업의 실질적인 추진과 베트남 국가 AI 전략 참여를 구체화하는 후속 협력 단계에 진입하게 됐다는 것으로 볼 수 있다고 KT는 설명했습니다.



KT에 따르면 앞으로 두 회사는 ▲내셔널 AI 전략 수립 및 산업 특화 AX(AI EXCHANGE, 인공지능 전환)플랫폼 개발 ▲글로벌 파트너십 기반 동남아 AX 사업 확대 협력 ▲AI 기반 사이버 보안 및 안전한 디지털·AX 환경 조성 ▲AX 역량 강화 및 AI 인재 양성 투자 등 4대 축을 기반으로 협력을 실행할 방침입니다.



두 회사는 또 베트남 고유의 언어와 문화, 행정 환경을 학습한 ‘국가 범용 AI 언어모델’의 공동 개발에 나설 예정입니다.



김영섭 KT 대표는 “국가 차원의 AI 전략 수립과 산업별 AX 플랫폼 개발은 단순한 기술 제공을 넘어 베트남의 미래 성장동력 확보에 기여하는 의미 있는 협력”이라며, “KT는 글로벌 AI 혁신 파트너로서, 베트남과 함께 새로운 AI 시대를 열어가겠다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KT 제공]



