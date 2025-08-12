경제

중기부, ‘상생소비복권’ 행사…디지털온누리상품권 10억원 지급

입력 2025.08.12 (15:54) 수정 2025.08.12 (16:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중소벤처기업부는 소상공인 매출 회복을 위한 ‘상생소비복권’ 사업을 시행한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

상생소비복권은 지난 1일부터 오는 10월 12일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 금액을 복권으로 환원하는 사업입니다.

행사 기간에 누적 결제액 5만원당 1번의 응모 기회가 제공되며, 최대 50만원 소비에 대해 10번까지 응모할 수 있습니다.

당첨금은 디지털온누리상품권 10억원 규모로 모두 2천25명에게 지급되며 1등 10명 각 2천만원, 2등 50명 각 200만원, 3등 600명 각 100만원, 4등 1천365명 각 10만원 등입니다.

상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드 결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑습니다.

수도권에서 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장 및 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드 결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능합니다.

2등부터 4등까지 당첨자는 지역구분 없이 전국을 대상으로 한 카드 소비액을 기준으로 뽑습니다.

상생소비복권은 다음 달 15일부터 10월 12일까지 상생페이백 누리집(상생페이백.kr)을 통해 신청할 수 있습니다.

상생소비복권 당첨은 추첨을 거쳐 10월 말에 당첨자를 공개합니다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 “상생소비복권은 소상공인·전통시장에서의 상생 소비에 대한 관심을 가질 수 있는 계기를 마련하고 이런 관심이 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 한 것”이라며 “당첨금을 디지털온누리상품권으로 지급해 다시 전통시장과 소상공인 매장에서 소비로 이어지는 선순환이 될 것으로 기대한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중기부, ‘상생소비복권’ 행사…디지털온누리상품권 10억원 지급
    • 입력 2025-08-12 15:54:43
    • 수정2025-08-12 16:09:30
    경제
중소벤처기업부는 소상공인 매출 회복을 위한 ‘상생소비복권’ 사업을 시행한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

상생소비복권은 지난 1일부터 오는 10월 12일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 금액을 복권으로 환원하는 사업입니다.

행사 기간에 누적 결제액 5만원당 1번의 응모 기회가 제공되며, 최대 50만원 소비에 대해 10번까지 응모할 수 있습니다.

당첨금은 디지털온누리상품권 10억원 규모로 모두 2천25명에게 지급되며 1등 10명 각 2천만원, 2등 50명 각 200만원, 3등 600명 각 100만원, 4등 1천365명 각 10만원 등입니다.

상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드 결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑습니다.

수도권에서 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장 및 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드 결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능합니다.

2등부터 4등까지 당첨자는 지역구분 없이 전국을 대상으로 한 카드 소비액을 기준으로 뽑습니다.

상생소비복권은 다음 달 15일부터 10월 12일까지 상생페이백 누리집(상생페이백.kr)을 통해 신청할 수 있습니다.

상생소비복권 당첨은 추첨을 거쳐 10월 말에 당첨자를 공개합니다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 “상생소비복권은 소상공인·전통시장에서의 상생 소비에 대한 관심을 가질 수 있는 계기를 마련하고 이런 관심이 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 한 것”이라며 “당첨금을 디지털온누리상품권으로 지급해 다시 전통시장과 소상공인 매장에서 소비로 이어지는 선순환이 될 것으로 기대한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정재우
정재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부<br>구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.