중기부, ‘상생소비복권’ 행사…디지털온누리상품권 10억원 지급

중소벤처기업부는 소상공인 매출 회복을 위한 ‘상생소비복권’ 사업을 시행한다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



상생소비복권은 지난 1일부터 오는 10월 12일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 금액을 복권으로 환원하는 사업입니다.



행사 기간에 누적 결제액 5만원당 1번의 응모 기회가 제공되며, 최대 50만원 소비에 대해 10번까지 응모할 수 있습니다.



당첨금은 디지털온누리상품권 10억원 규모로 모두 2천25명에게 지급되며 1등 10명 각 2천만원, 2등 50명 각 200만원, 3등 600명 각 100만원, 4등 1천365명 각 10만원 등입니다.



상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드 결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑습니다.



수도권에서 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장 및 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드 결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능합니다.



2등부터 4등까지 당첨자는 지역구분 없이 전국을 대상으로 한 카드 소비액을 기준으로 뽑습니다.



상생소비복권은 다음 달 15일부터 10월 12일까지 상생페이백 누리집(상생페이백.kr)을 통해 신청할 수 있습니다.



상생소비복권 당첨은 추첨을 거쳐 10월 말에 당첨자를 공개합니다.



최원영 중기부 소상공인정책실장은 “상생소비복권은 소상공인·전통시장에서의 상생 소비에 대한 관심을 가질 수 있는 계기를 마련하고 이런 관심이 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 한 것”이라며 “당첨금을 디지털온누리상품권으로 지급해 다시 전통시장과 소상공인 매장에서 소비로 이어지는 선순환이 될 것으로 기대한다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



