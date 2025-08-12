[사사건건] 김건희 구속영장심사…드러나는 ‘목걸이’의 진실

■ 방송 시간 : 8월 12일(화) 16:00~17:00 KBS1■ 진행 : 김용준 기자■ 출연 : 한민수 / 더불어민주당 의원 · 박성훈 / 국민의힘 의원◎김용준: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 8월 12일 화요일 사사건건입니다. 구속 기로에 놓인 김건희 여사는 오늘 구속 심사에 출석하면서 침묵 속에 고개를 숙였습니다. 법원이 헌법 가치를 훼손했고 증거 인멸 우려가 크다고 주장하는 특검의 손을 들어줄지, 애초에 혐의가 성립되지 않는 무리한 수사라는 김 여사 측의 방어 논리가 인정될지, 이르면 오늘 밤에 영장 발부 여부가 결정될 것으로 보입니다. 이재명 대통령의 지지율이 취임 후 60% 아래로 처음 떨어져서 59%로 최저치를 기록했습니다. 양도세와 이춘석 의원 논란에 특히 어제 확정된 광복절 특사에 대한 여론이 영향을 줬을지 분석해 봅니다. 더불어민주당 당 대표 비서실장 한민수 의원, 국민의힘 수석대변인 박성훈 의원과 함께합니다. 어서 오십시오.▼한민수: 안녕하세요?▼박성훈: 안녕하세요?◎김용준: 안녕하십니까? 우선 오늘 오전부터 김건희 여사에 대한 구속영장 실질심사가 윤석열 전 대통령 영장 심사가 진행됐던 바로 그 장소에서 진행이 됐습니다. 구속 심사는 4시간여 만에 종료됐고 김 여사는 구치소로 이동해서 영장 발부 여부가 결정될 때까지 대기를 합니다. 영장이 만약에 발부가 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 초유의 상황입니다. 아무것도 아닌 사람이 심려를 끼쳐 죄송했다고 했던 김 여사는 지난 특검 출석 때와는 다르게 오늘은 아무 말도 하지 않았습니다.<녹취> 기자말씀하셨던 '아무것도 아닌 사람' 의미가 뭐였습니까?<녹취> 김건희...<녹취> 기자명품 선물 관련 사실대로 진술한 거 맞나요?<녹취> 김건희...<녹취> 기자김건희 엑셀 파일 본 적 있으십니까?<녹취> 김건희...<녹취> 기자명품 시계는 왜 사달라고 했습니까?<녹취> 김건희...◎김용준: 일단 김건희 특검은 구속영장 청구서에 세 가지 혐의를 구체적으로 적시했습니다. 우선은 주가 조작 사건과 관련한 자본시장법 위반 또 공천 개입 의혹에 대한 정치자금법 위반, 건진법사 의혹과 관련한 알선수재 혐의를 각각 적용을 했는데, 일단 특검 측이 840장이 넘는 구속영장 청구 의견서를 제출했고 김 여사 측에서는 또 80장이 넘는 분량의 자료를 준비한 것으로 파악이 됐는데, 특검은 김건희 씨가 윤 전 대통령 파면 직후 휴대전화를 교체하고 사무실 노트북을 포맷한 점 등에 대해 주목하고 있다는데, 그러면 증거 인멸 부분이 이 구속 여부 공방에 핵심이 되고 있을까요?▼한민수: 그렇습니다. 그리고 구속은 크게 세 가지를 보지 않습니까? 혐의의 중대성, 그런데 지금 말씀하신 것처럼 주가 조작, 나오고 있지 않습니까? 자본시장법 위반이랄지 공천 개입 의혹, 정치자금법 위반, 뇌물 수수 의혹, 하나하나가 반헌법적이고 우리 민주주의를 훼손하는 중대 범죄입니다. 그렇기 때문에 혐의 자체로운 구속의 사유가 차고 넘치고요. 두 번째가 도주 우려, 세 번째가 아마 증거 인멸일 텐데, 도주 우려까지는 모르겠습니다. 전직 대통령 부인이니까. 하지만 증거 인멸 상황은 아주 심각한 것 같습니다. 앵커가 말씀하신 것처럼 휴대폰도 다 교체를 해가지고 깡통 휴대폰이 됐고, 이분이, 그리고 김건희 씨가 지금까지 계속 우리가 앞으로 얘기하겠습니다만 수사 방해를 해왔어요. 우울증을 핑계 대면서 병원에 입원을 했고 압수수색을 하는데 그걸 방해한 정황이 있습니다. 그렇기 때문에 너무 많은 거짓말들이 지금 진실로, 거짓말을 했다는 것들이 다 드러나고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 우리 대한민국 국격을 생각하면 불행한 일입니다만 김건희 씨 혐의와 지금까지 해왔던 수사 방해와 증거 인멸 행위와 이걸 종합했을 때는 구속이 되는 게 당연하다고 봅니다.◎김용준: 지금 일단 적시한 건 세 가지 혐의인데, 오늘 밤에서 내일 새벽 사이에 결과가 나올 것으로 보인다고 해요. 지금 말씀하신 것처럼 도주의 우려는 적다손 치더라도 증거 인멸의 가능성이 여전히 높은 상황인가. 어떻게 보고 계시는지요?▼박성훈: 아마 재판부 입장에서 볼 때는 혐의 소명과 함께 제가 보기에도 증거 인멸에 대한 우려가 제일 클 것 같습니다. 이 부분은 법과 원칙에 따라서 재판부가 제대로 판단하리라고 보여지고요. 개인적인 바람이 있다면 김건희 여사께서 직접 소명을 해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 실체적 진실이 과연 무엇인지, 국민 여러분께서 모두 다 궁금해하고 계시잖아요. 본인이 전직 영부인으로서 최초로 영장실질심사에 서게 된 점에 대해서 안타깝게 생각을 하고요. 지금 제기된 의혹에 대해서는 직접 소명을 하는 그런 기회가 주어지고 국민 여러분들께서 제대로 판단할 수 있는 그런 기회가 만들어졌으면 좋겠습니다.◎김용준: 그러니까 이제 특검 조사에서 진술하는 것에 좀 더 나아가서 소명을 직접 진솔하게 하는 기회가 있었으면 좋겠다는...▼박성훈 :그렇습니다.◎김용준: 그런 말씀이신 것 같아요. 김건희 특검이 조금 전에 발표한 속보 내용도 짚어보겠습니다. 특검보 브리핑 내용부터 잠깐 듣고 오겠습니다.<녹취> 오정희 / 김건희 특검보서희건설 측은 윤석열 전 대통령 나토 순방 당시 김건희 씨가 착용한 반클리프 앤 아펠 목걸이를 교부한 사실을 인정하는 취지의 자술서를 특검에 제출하였습니다. 김건희 씨 오빠의 인척 주거지에서 발견된 가품과 위 진품 목걸이 실물 두 점을 증거로 법정에 제시하였습니다.◎김용준: 지금 특검이 목걸이 진품과 가품 모두 확보해서 오늘 구속 심사에 제출이 됐다. 그간 지금 김 여사 측의 주장과 배치된 상황 같아 보이는데, 우선은 지금 이 목걸이를 김 여사한테 받았다가 서희건설에게 다시 반납했다고 보는 게 맞느냐에 대한 질문에 그렇다고 특검보가 답변을 했고요. 그리고 그 반납된 시점 이런 부분들도 지금 석연치 않은 부분이 있는 것 같아요.▼한민수: 그렇습니다. 그리고 서희건설의 회장이 자수서를 냈다고 해요. 특검이 밝혔습니다만, 쉽게 말하면 자수를 한 겁니다. 김건희 여사, 저는 여사라고 더 이상 붙이지 않겠습니다. 왜냐하면 제가 이전 방송까지는 했는데 이 사건에 있어서 정말 새빨간 거짓말을 하고 수사를 방해하기 위해서 오빠의 장모의 집에다가 가짜 목걸이를 구해다 놓은 겁니다, 짝퉁을. 그래 놓고 첫 정상회담에 그 짝퉁을 자기가 하고 갔다고 국민들에게 거짓말을 한 겁니다. 이런 사람을 여사라는 호칭도 맞지 않다고 생각해서 김건희 씨로 하겠습니다, 특검도 그렇게 했고. 그런데 그거 아닙니까? 쉽게 말하면 2022년 3월에 서희건설이라는 중견건설사 회장이 6000만 원대 목걸이를 사가지고 김건희 씨에게 전달을 했고 김건희 씨가 착용을 하고 나토 정상회의에 갔습니다. 그리고 바로 그 직후에 시민단체에서 고발을 합니다. 이 고가의 목걸이를 재산 신고도 안 됐는데 어떻게 된 거냐. 당연히 고발하지 않겠습니까? 우리 국민들이 어떤 국민인데요. 고발을 하니까 그 이후에 아마 반환을 한 것 같습니다. 그래놓고 문제가 될 것 같으니까 짝퉁을 어디서 구해가지고 오빠의 장모 집에 갖다 놓고 특검이, 수사 당국이 거기까지 압수수색을 들어올 걸 미리 예측을 하고 갖다 놓은 거죠. 그리고 가가지고 홍콩에서 그 진품이 나오기도 한 10년 전에 가품을 자기가 구입했다고 특검 가서 진술을 한 겁니다. 이럴 수 있습니까? 명색이 대한민국의 대통령 부인까지 한 사람이 우리 박 의원님이 말씀했습니다만 진솔하게 이제는 실토를 하고 용서를 구해야 되는 거 아닙니까? 그런데 아직도 지금 수사 당국의 수사를 방해하고 우리 국민들을 속이고 있습니다. 얼마나 이건 정말 가증스럽지 않습니까? 어디서 모조품을 또 구해 왔어요. 그리고 저는 윤석열 전 대통령이 지난 대통령 선거 캠페인 기간에 이런 얘기를 했습니다. 선거라는 건 대통령, 이런 거 하는 거는 패밀리 비즈니스다. 가족 사업이라고 했는데 여실히 드러나고 있습니다. 이 목걸이를 받고 그 회장의 장남인 검사는, 검사 출신은 총리의 비서실장으로 갑니다. 그때 제가 들은 얘기가 있어요. 한덕수 총리가 그 총리를, 비서실장에 자기가 임명 안 했다고 합니다. 아니, 총리 비서실장을 총리가 임명 안 하면 누가 했겠습니까? 그러니까 철저하게 뇌물을 받으면 거기에 대가를 줍니다. 말 그대로 장사를 한 거죠, 국가를 놓고. 공직을 놓고. 그렇기 때문에 저는 특검이 수사를 잘해가지고 다 밝혀내고 있는데, 지금이라도 국민들께 용서를 구하고 그와 별도, 저는 왜 특검이 지금 진품과 가품을 영장실질심사에 제출했겠습니까? 아마 판사들이 봐도 저와 똑같은 마음이었을 겁니다. 이럴 수가 있어? 명색에 대통령 부인이 이렇게까지 한단 말이야? 그러면 영장이 발부될 거라고 보고요. 지금이라도 윤석열 씨나 김건희 씨 모두가 더 받을 필요도 없어요. 죄를, 벌을 더 받을 필요도 없고 죄를 지은 만큼 상응하는 벌을 받아야 된다, 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.◎김용준: 지금 서희건설 입장에서는 특검에 목걸이 교부 사실을 인정하는 자수서를 앞서 전달한 것처럼 제출을 했는데, 그런데 이제 특검이 압수수색 하기 앞서서 건물을 서희건설이 비우고 출입자 폐쇄 조치까지 했는데, 특검에 갑자기 자수서를 제출했다. 왜 그랬다고 보시는지요?▼박성훈: 이 부분이 이제 구속의 필요성과 상당성을 재판부가 판단하는 데 결정적으로 작용할 수도 있을 것 같습니다. 아마 지금 밝혀지는 내용이 사실이라고 하면 증거 인멸이라든지 범죄 혐의 소명에 대한 불리하게 작용될 수도 있거든요. 그렇기 때문에 아마 김건희 여사 변호인 측에서는 이 부분에 대해서 어떻게 소명이 이루어지는지 저희도 지켜봐야 될 것 같고요. 결국 법과 절차적 정의, 이 부분을 어떻게 특검이 지켜나가면서 혐의를 입증해내느냐가 관건인 것 같습니다. 아마 특검이 그동안 수사를 지금까지 지속해오면서 결정적인 물증을 제시를 하진 못했다고 보는데, 지금 나와 있는 이런 부분들이 특검이 기소를 하고 재판부가 구속 여부를 판단하는 데 있어서 중요한 스모킹건으로는 작용될 수도 있을 것 같다는 그런 생각을 합니다.◎김용준: 이런 가운데 이른바 집사 게이트의 당사자인 김예성 씨가 오후에 베트남에서 잠시 후에 귀국을 하는 것으로 알려졌습니다. 김건희 특검팀은 공항에서 곧바로 김 씨를 체포할 예정이라고 하는데요. 먼저 이른바 집사 게이트 핵심 내용, 그러니까 김예성 씨가 설립한 IMS모빌리티에 여러 기업에서 거액의 투자를 했다는 건데, 이런 것들이 어떤 부분이 문제가 되는 건가요?▼한민수: 첫째는 살펴보니까, 저도 언론 보도를 통해서 보니까 김예성 씨와 김건희 씨의 사이가 보통 사이는 아닌 것 같습니다. 호칭도 누나, 동생, 그런 사이라고 하지 않습니까? 그런데 김건희 씨의 어머니, 최은순 씨의 유명한 잔고 증명서 위조 사건에 깊숙이 가담돼 있죠. 그리고 코바나컨텐츠의 어떤 협찬비 이런 의혹 사건, 거기에다가 또 보면 도이치모터스 주가 조작 혐의에도 김예성 씨가 가담돼 있다는 의혹이 있습니다. 그래서 둘의 관계가 심상치 않아요. 그런데 김예성 씨가 만들었다는 그 IMS 모빌리티인가요? 그 회사가 벤처기업이고 저도 보니까 실적이 변변한 게 없습니다. 그런데 이 기업에, 아무래도 김건희 씨를 팔아가지고 영업을 하지 않았겠습니까? 그런데 국내 굴지의 대기업이 한두 푼도 아닙니다. 대기업들, 중소기업, 벤처기업에 1000만 원, 5000만 원도 정말 까다롭게 합니다. 그런데 무려 184억 원을 투자를 합니다. 그리고 도주했다가 이번에 귀국해가지고 체포된 김예성 씨가 그중에 엄청난 액수죠. 46억 원인가를 차명으로 빼돌렸다는 의혹까지 있는 거예요. 거기에 투자한 회사들이 카카오, 효성, 이런 대기업들입니다. 그런데 공교롭게도 그 대기업들이 여러 가지 사법적인 문제가 있을 때 이 회사에 투자를 했다는 겁니다. 그러면 합리적 의심을 할 수 있는 겁니다. 과연 그 대기업들이 김예성이라는 사람을 보고 했겠는가, 투자를. 아니겠죠. 그 뒤에 있는 뒷배가 있지 않겠습니까? 이런 의혹들을 특검이 보고 있는 거죠. 그래서 이 또한 저는 김예성 씨가 체포가 됐기 때문에 또다시 우리 국민들이 충격받는 일들이 또 밝혀질 것 같습니다. 윤석열 씨와 김건희 씨가 벌인 모든 죄와 부끄러운 일들은 모든 몫이 우리 국민들한테 오는 것 같아서 저 역시 참담합니다. 그런데 이번 건에 있어서도 특검이 이제 신변까지 확보한 거 아닙니까? 제대로 수사하면 고구마 줄기 캐나오듯이 여러 가지 비리들이 나오지 않을까, 예상해봅니다.◎김용준: 김예성 씨가 설립에 참여한 그 회사에 굴지의 기업으로부터 거액의 투자금을 유치받았다는 것이 과연 그냥 김예성 씨만 보고 한 것인가, 또 하나, 차명 계좌로 들어간 것으로 알려진 이 46억 원은 도대체 어떤 돈인가, 이런 부분들을 규명을 해야 될 텐데, 지금 저희 KBS 취재진이 어제 베트남 현지에서 단독으로 김예성 씨를 만나서 영상 인터뷰를 3시간 동안 진행을 했습니다. 김 여사의 어머니 최은순 씨 부탁으로 잔고 증명서 위조에 가담한 것은 치명적인 과오라면서 2018년 이후로는 김 여사와 거의 연락이 끊긴 사이라고 주장을 했는데, 그런데 특검 출범 이후에 들어오지 않다가 갑자기 왜 이 시점에 귀국을 했을까 하는 부분도 궁금합니다.▼박성훈: 아마 이제 김건희 여사와의 관계 부분들이 정리되고 있다고 생각을 하고요. 더 중요한 부분은 특검 수사가 어느 정도 8부 능선을 향해서 가고 있는 상황에서 어떻게 보면 연결고리라고 할 수 있는 분이잖아요. 이분이 결국 진실을 규명하는 데 있어서 중요한 역할을 할 수 있다고 그렇게 생각을 합니다. 문제는 재판부가 이런 여러 가지 정황 증거 외에 김예성 씨의 진술을 통해서 김건희 전 여사의 혐의를 얼마만큼 입증을 하는데 판단는 자료로써 쓸 수 있느냐가 문제인 것 같아요. 지금 상황에서는 여러 가지 상황이 김건희 여사 측에게 유리하게 작용하고 있는 것만은 아닌 것 같습니다. 변호인 측에서는 이 부분에 대해서 아마 대응을 하리라고는 생각을 합니다만, 국민 여러분들께서 보실 때 결국 실체적 진실이 어떻게 규명이 되고 국민 여러분께 받아들여지는지가 무엇보다도 중요할 것 같습니다.◎김용준: 3시간 동안 과연 어떤 속내를 털어놨는지는 오늘 밤 9시 뉴스에서 자세히 확인하실 수 있습니다. 이번에는 지난 대구에 이어서 오늘은 부산, 울산, 경남, 부·울·경 합동 연설회를 진행한 국민의힘 상황도 짚어보겠습니다. 지난 대구 연설회에서 배신자 야유 소동을 일으켰던 전한길 씨에게 국민의힘은 전당대회 출입 금지 조치를 내렸지만 전 씨가 행사 참석을 예고하면서 충돌하지 않을까 예상도 됐었는데, 잘 정리가 된 것 같습니다. 먼저 전한길 씨가 올린 영상을 잠시 보시겠습니다.<녹취> 전한길 / 전 한국사 강사입장을 금지 조치하였기 때문에 저는 들어갈 수가 없습니다. 좀 억울한 면도 있지만, 그래도 평당원으로서 국민의힘 지도부의 결정에 대해서 대승적인 차원에서 수용합니다. 그래서 남은 전당대회 잘 치러지길 바라고...◎김용준: 일단 국민의힘 지도부의 결정에 대해서 대승적인 차원에서 수용한다는 입장을 밝혔는데, 어떻습니까? 지금 징계 절차가 개시가 된 상황이 영향을 미쳤을까요?▼박성훈: 그럼요. 일정 부분 작용을 했다고 보여지고요. 전당대회는 말 그대로 그 당의 축제입니다. 이런 축제의 장에 오히려 갈등과 분열을 모습을 노출시켰다는 점에서 보면 일반 당원이긴 하지만 전한길 씨가 부정적인 그런 말을 들을 수밖에 없는 그런 상황이었고요. 특히나 이번 부·울·경 합동 연설회 같은 경우는 전한길 씨가 참석하는지 여부가 모든 언론의 관심사였지 않습니까? 후보들이 미래의 비전과 정책을 가지고 혁신을 가지고 경쟁해야 되는 그런 상황에서 오히려 부정적인 이슈로 도배되는 것에 대한 부담도 분명히 있으리라고 생각합니다. 결국 당이 좀 더 미래를 위해서 그리고 새로운 수권정당으로 발돋움하는 데 있어서 전한길 씨의 저런 모습들이 좋게 보여지지 않았다는 거죠. 국민의힘이 분명히 반성하고 나아가야 될 부분이라고 생각을 하고요. 전한길 씨 입장에서도 물론 하고 싶은 말들은 많을 겁니다. 그렇지만 이러한 상황이 만들어지게 된 데에 대해서 본인이 분명히 원인을 제공한 부분이 있다고 보여지거든요. 그런 부분들을 반성을 하고 우리 당을 위해서 그리고 당의 미래를 위해서 협조를 하는 것은 바람직한 모습이라고 생각을 합니다.◎김용준: 지금 전한길 씨가 영상 외에 또 오늘 따로 밝힌 입장문도 간략히 보겠습니다. 전당대회 출입 금지에 따른 입장이라고 제목을 달았는데요. 일단 전한길은 가해자가 아닌 피해자다. 그리고 장내 소란 행위를 목적하지 않았다. 단지 저항권을 발동한다고 전한길 씨가 올린 글이 있는데, 일단 본인이 피해자다, 그리고 저항권을 발동한 것이다라는 주장이 있었고, 이게 어떤 의미인지도 궁금하고, 앞으로는 계속해서 전당대회에 직간접적으로 관여하겠다는 건지, 그렇다면 상대 당 입장에서 좀 난감할 것 같은데 어떻게 보고 계신가요?▼한민수: 우리 박 의원이 이렇게 쳐다보고 있는데, 제가 참 심한 소리 하기도 뭐한데, 엉망진창이 돼버렸죠. 대선에 패배한 정당이 혁신과 쇄신을 기치로 여는 전당대회여야 되는 거 아닙니까? 그런데 앞서가지고 유튜브 보면 올렸어요. 남은 전당대회 잘 치르라고. 이거 고마워야 됩니까? 덕담입니까? 엉망진창을, 장난판을 만든 사람이 또 입장까지 냈습니다. 지금 전한길이 뭡니까? 전한길이 뭐길래 국민의힘은 저렇게 휘둘리고 있고 우리 중요한 KBS의 토론에서 전한길의 입장을 놓고 얘기하고 있습니다. 본인이 피해자이고 저항권? 저항권은 뭡니까? 저도 헌법을 여러 차례 읽었습니다만 저항권이라는 게 있습니까? 그거 전광훈 목사가 얘기한 거 아닙니까? 극우들끼리 통하는 용어들 아니에요? 저항권 발동한다고 해가지고 대한민국 역사상 초유의 서부지방법원 폭동 사태, 난입 사태가 벌어진 거 아닙니까? 그런데 저러고 있어요. 저기에 대해서 출입 금지를 시킬 게 아니고 바로 제명을 했어야죠. 안 그렇습니까? 그러니까 참 상대 당입니다만 지금 이 전당대회를 거쳐가지고 지금 유력한 후보 중의 한 분이 된다고 한다면 국민의힘은 저는 극우에 대해서 포획된다고 봅니다. 그러면 어떻게 앞으로 선거를 떠나서도 그렇고 국민으로부터 지지를 받을 수 있을까, 이런 걱정도 되고요. 그리고 한편 보면 저는 이 모든 게 참 우리 박 의원님 계시지만 자업자득인 것 같아요. 그러니까 지난해 12월 3일 날, 본인들도 얘기하지 않습니까? 많은 수의 의원들과 당원들이 그 12.3 계엄은 위헌적이고 위법적이다. 절대 있어서는 안 된다. 그런데 그 뒤로 무슨 일이 벌어졌습니까? 국회의원 45명이 한남동 당시 윤석열 대통령 관저에 가서 스크럼을 짜고 수사당국의 적법한 체포영장 집행을 방해했습니다. 그게 맞는 말입니까? 헌법재판소 몰려가가지고 제대로 탄핵하지 말라고, 방해하려고 하고, 인격적으로 모독 줬습니다. 끝까지 그런 일을 벌인 거예요. 지금도 전당대회 하는데 저런 사람들 유튜브 가가지고 면접 보고 있고, 최고위원 후보들도 가가지고 질문 받는 게 뭔 줄 아세요? 윤석열 씨 면회 갈 거냐, 안 갈 거냐, 이런 질문을 받고 있어요, 최고위원 후보라는 사람들이. 그게 정상입니까? 그렇게 해가지고 어떻게 국민들로부터 지지를 받을 수가 있습니까? 그거를 잘라냈어야 됩니다. 그런데 아직도 계엄이 계몽령, 탄핵은 옳지 않았다. 윤 어게인이 보수 어게인이다. 이런 주장을 하고 있으면서 전당대회가 제대로 되겠습니까? 저는 지금이라도 전한길 씨의 이 유튜브 영상과 입장문을 보고 안도하는 사람이 국민의힘에 있다면 말 안 되죠. 지금이라도 빨리 제명하고 손절하십시오.◎김용준: 지금 한 의원님께서 말씀하신 바로 그 영상이 있는데 그거 보고 제가 또 우리 박 의원님께 의견을 여쭤볼게요. 어제 국민의힘 최고위원 후보 절반이 전한길 씨 앞에서 이게 면접인가라고 불릴 만한 모임이 있었는데, 한번 보고 말씀 나누겠습니다.Q. 전한길 출입 금지 조치에 대한 생각은?<녹취> 김태우/ 국민의힘 최고위원 후보 (어제)전한길 선생님께서 적절한 정도의 얘기를 했을 뿐인데 뭐냐면은 방청객들의 호응이 굉장히 컸던 거죠.Q. 전한길 출입 금지 조치에 대한 생각은?<녹취> 김민수 / 국민의힘 최고위원 후보 (어제)12월 3일 이후에 보수 정당 국민의힘이 굉장히 어려웠을 때 혜성같이 나타났고 그때 전한길 한마디 한마디에 많은 국민이 희망을 가졌고…Q. 전한길 출입 금지 조치에 대한 생각은?<녹취> 김재원 / 국민의힘 최고위원 후보 (어제)우선 전한길 선생님 징계 문제에 대해서는 어제 비대위 측 원내수석과 통화를 했고요. 즉시 중단시켜줄 것을 요구했습니다.Q. 윤 전 대통령 면회를 갈 건지?<녹취> 김민수 / 국민의힘 최고위원 후보 (어제)저는 탄핵 이후에 (윤 전 대통령) 전화번호 알아서 연락드렸습니다.Q. 윤 전 대통령 면회를 갈 건지?<녹취> 김재원 / 국민의힘 최고위원 후보 (어제)지금 접견이 문제가 아니고 이것이 인권 탄압이고 국제적으로 문제가 되고 있거든요.◎김용준: 영상을 보니까 궁금한 점이 있는 부분이, 지금 국민의힘 지도부에서는 뭐 소위 말하는 전한길 경고령을 지금 내린 상황인데 오히려 최고위원 후보분들의 다수는 당원이 된 지 한 달 된 전한길 씨를 두고 오히려 좀 친길 경쟁을 하는 것인가 하는 부분이 듭니다.▼박성훈: 분명하게 말씀드릴 부분은 당 지도부에서는 전한길 씨에 대해서 징계 절차에 착수를 했습니다. 다음 주 정도에 결론이 나올 수도 있고요. 그 과정에서 본인의 소명이라든지 재심 청구가 있을 수도 있기 때문에 정확한 결론 시기를 말씀드릴 수는 없습니다만 과거의 언행이라든지 이번 대구 경북 합동 연설회 때 본인이 보였던 행동들, 이런 걸 종합적으로 판단해서 징계 수위는 결정이 될 것 같습니다. 두 번째로 지금 후보들 나가셔가지고 말씀을 하시는데, 나가는 거야 본인들의 자유죠. 다만 이번에 당원 80% 그리고 일반 국민 여론 20%가 반영되는 그 룰에 따르다 보니까 당원들의 마음을 좀 더 얻기 위한 그런 행동으로 보여지고요. 후보들은 한 표가 아쉬운 상황 아니겠습니까? 그래서 저런 상황에 아마 처해 있는 것 같은데, 제가 보기에는 결국 정치는 책임지는 자리라고 생각을 합니다. 본인이 했던 말, 본인이 했던 행동에 대해서 그리고 당원들과 국민들로부터 책임을 져야겠죠. 그 부분은 합리적이고 상식적인 국민과 당원들이 잘 판단하시리라고 생각을 합니다. 앞에 우리 한민수 의원님께서 관저 앞에 갔던 45명 의원님 말씀을 하셨는데, 그게 내란으로 바로 연결될 수가 없죠. 당시에는 절차적인 하자 그리고 절차적 정의에 대한 부분들을 강조하기 위해서 갔던 부분이었고요. 당시 마흔다섯 분의 의원을 포함해서 우리 당 의원 누구도 비상계엄 조치에 동의를 한 적이 없습니다. 찬성하지 않았고요. 그런 절차적인 부분은 결국 중앙지법의 구속 취소 결정으로 어느 정도 상당성이나 합리성을 인정을 받았다는 점을 분명하게 말씀드리고 싶습니다.◎김용준: 보충 질문 짧게 드리면 이제 모레 전한길 씨에 대한 소명을 듣고 이제 그 이후에 징계 절차가 진행될 텐데, 아까 한 의원님 말씀하신 것처럼 이런 절차를 밟을 것이 아니라 애초에 지도부가 나서서 좀 사전에 제명을 한다든지 이런 부분의 조치가 있었어야 되는 거 아닌가 하는 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요?▼박성훈: 지도부가 신속하게 서울시당에 관련 징계 요청을 했었고요. 서울시당에서 여러 가지 언행들을 조사하느라고 시간이 좀 소요됐던 것 같습니다. 그거를 좀 더 단축하기를 위해서 지금 중앙당 징계위로 징계권을 가지고 와서 현재 심사를 하고 있는 중이고요. 어제 중앙당 징계위원회, 윤리위원회가 개최가 돼서 이제 여러 가지 내용들을 검토를 했습니다. 징계 개시 결정을 하고. 다만 지도부가 직접 징계 내용에 관여를 하거나 수위를 결정할 수 있는 구조는 아닙니다. 새로운 내용들이라든지 또 소명도 받아봐야 되기 때문에 절차적으로 시간이 소요될 뿐이지 국민의힘 당 지도부가 전한길 씨에 대한 징계 절차를 회피하거나 지연을 하고 있다는 점은 아니라는 것을 분명하게 말씀드리고 싶습니다.◎김용준: 그리고 이어서 오늘 생중계됐던 국무회의 내용도 좀 짚어보겠습니다. 이재명 대통령이 지난 9일에 휴가 후에 업무에 복귀하자마자 모든 산재 사망 사고를 대통령에게 직보하라고 지시했었는데요. 오늘 국무회의에서는 특히 이 산재 사고 방지를 위한 사전, 사후 조치 내용 등에 대해서 보고를 받았습니다. 지금 보니까 이재명 대통령이 연이어 산재 사고가 지금 발생한 것에 대해서 직접 또 구체적으로 주문하면서 챙기는 모습인데, 이런 부분들이 현장에 기업에 어떤 영향을 미친다고 보세요?▼한민수: 이거는 저는 뭐 정파의 문제도 아니고 보수, 진보의 문제도 아니라고 봅니다. 사람의 목숨만큼 중요한 게 어디 있습니까? 우리가 노동을 하고 어떤 일을 하고 하는 이유가 뭡니까? 다 잘 살기 위한 거 아닙니까? 그런데 일터에 나갔는데 가족들에게 주검으로 돌아온다면 그보다 참혹한 일이 어디 있습니까? 그리고 우리 대통령님도 다 아시는 것처럼 어렸을 때 소년공으로 일을 하지 않으셨습니까? 그때 산재를 당했습니다. 그래서 왼쪽에 장애도 입고 계신데, 왼쪽 팔에. 그런 부분도 있고 인권 변호사로 또 활동도 하시고. 그런데 당 대표로 하실 때도, 그때도 여러 차례 이런 산재, 같은 회사에서 여러 차례 나니까 야당 대표인데도 정말 이 문제는 어떻게든 해결을 해야 된다. 소관 상임위 간사도 부르고 의원들도 불러서 대책을 주문했습니다. 하지만 당시에 야당이 행정력이 없는 거 아닙니까? 저는 대통령 되셔가지고 가장 문제가 있는 그 회사에 직접 방문해서 그 경영진들과 같이 논의하고 또 경영진들도 개선책도 내놓지 않았습니까? 이런 모습이 가장 중요한 국민의 삶을 조금이라도 개선시키겠다는 우리 대통령님과 국민주권 정부의 방향이고 목표입니다. 그런 측면에서 대통령이 휴가 기간에도 또 챙기지 않았습니까? 그래서 저는 아까 우리 김 앵커 말씀대로 기업들이, 이제는 세상이 바뀌었지 않습니까? 대통령도 바뀌었고 정부도 바뀌었습니다. 그러면 정부에서 무슨 또 우리 조치하지 않을까? 이걸 기다릴 게 아니고 선제적으로 이제는 근로자, 노동자, 우선한 지 아십시오. 그분들이 돈 벌어다줘가지고 자기들이 기업 일으키고 재산 축적한 거 아닙니까? 거기에 대한 근본적 인식이 달라져야 된다. 그리고 무엇보다도 지금 대통령과 이재명 정부에서는 대충 눈 가리고 아웅 하는 식으로 이때만 위기를 모면해 보자, 이렇게는 못 할 겁니다.◎김용준: 지금 국민의힘에서는 대통령이 직접 이렇게 산재에 대해서 강조하고 직접 챙기는 모습, 또 제도가 있는 범위 내에서 할 수 있는 최대치 조치를 하라는 주문들, 어떻게 평가하고 계시는지요?▼박성훈: 대통령의 문제의식에 대한 공감을 합니다. 결국 산재 사고를 근절해야 된다는 그런 목소리는 저희도 충분히 공감을 하고요. 다만 중대재해처벌법이 2022년도에 발효가 되고 나서 지금도 사망 사고가 계속 이어져오고 있거든요.◎김용준: 그렇죠.▼박성훈: 결국 이거는 일벌백계만이 답은 아니라는 거죠. 우리 산업 현장에 지금 상존하고 있는 구조적이고 근본적인 문제를 도외시한 채 일벌백계만 몰두한다? 결국 우리 기업 현장을 잘 이해하지 못하는 그런 부분이라고 보여집니다. 왜냐하면 우리 산업 현장은 다른 선진국들과 비교해서 건설업과 제조업의 비중이 높거든요.◎김용준: 그렇습니다.▼박성훈: 그렇다고 할 때 산업재해는 발생될 수밖에 없는 그런 유인이 많습니다. 특히 구조적으로 보더라도 하청과 원청 그리고 재하도급에 이르기까지, 이런 시스템적인 부분을 도외시하고 단순히 일벌백계를 외친다. 저는 실효성이 있는 대책이라고 보여지진 않고요. 특히 대통령이 말 한마디로 기업을 문 닫게 한다. 만일 지금 포스코이앤씨 같은 경우는 최근 5년간 사망 사고가 가장 적었던 기업입니다. 사망 사고가 발생한다고 해서 모든 건설회사를 문 닫게 한다? 앞으로 대한민국 10대 건설사는 어느 누구도 남지 못할 것 같습니다. 결국은 일벌백계가 아니라 그 근본적인 문제를 해결할 수 있는 시스템을 만들어야겠죠.◎김용준: 알겠습니다.▼박성훈: 가장 중요한 부분들이 예를 들어 원하청의 재하도급 구조를 새롭게 바꿔나간다든지 그리고 특히나 이제 산업안전과 관련되는 교육을 사용자와 피고용인이 같이 인수를 한다든지 다양한 제도적 장치를 마련할 수 있을 것 같습니다. 이런 공감대가 확보되지 않은 상황에서 단순히 처벌 위주로 간다는 것은 우리 산업의 경쟁력을 떨어뜨리는 부분이 있거든요. 분명히 산업재해는 막아야 되고 그거를 재발 방지를 하기 위한 대책은 촘촘하게 만들어져야 하지만 기업을 문 닫게 하는 것만이 능사는 아니라는 점을 분명히 강조하고 싶습니다.◎김용준: 취지에는 공감하지만 그 방법적 측면에서 좀 더 촘촘한 검토가 필요하다는 의견이신 것 같아요. 사사건건에서는 내일 고용노동부 장관 모시고 이 내용에 대해서 깊이 있는 대담을 나눌 예정입니다. 이번에는 이재명 대통령 지지도, 여론조사 잠깐 보겠습니다. 대통령 국정 수행 평가의 긍정과 부정을 묻는 말이었습니다. 긍정이 56.6%, 부정이 38.2%로 지난 조사보다 긍정은 6.8%p 하락했고 이게 취임 후 60% 아래로 나온 건 처음이고 최저치를 나타냈다고 합니다. 지금 이 조사는 에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 조사했고요. 8월 7일부터 8일까지 양일 동안 전국에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 무선 ARS 100% 방식 조사였습니다. 표본오차 95% 신뢰 수준에 플러스마이너스 3.1%p입니다. 일단 지금 이 대통령 지지도 보면 이런 평가가 있습니다. 지금 국민의힘과 또 정의당 그리고 일부 시민 단체에서 광복절 특사 명단에 조국 전 대표 또 윤미향 전 의원 등등이 사면 대상에 포함된 것을 두고 비판의 목소리가 나오는 것 아닌가 하는 얘기도 있는데, 향후에 이런 흐름들이 당과 대통령 지지율에 어떤 영향을 미칠 것으로 보이시는지요?▼한민수: 말씀하신 대로 사면 문제로 국한한다면 저는 크게 영향은 없을 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금 여러 관점에서 정말 대통령께서 휴가 기간에도 상당한 많은 고심을 했을 것으로 제가 추정을 해봅니다. 그런 고심 끝에 문재인 전 대통령께서도 건의가 있었고 여러 우리 범여권의 원로들 같은 경우도 조국 전 대표에 대한 사면이 필요하다는 건의들이 있었습니다. 종합적으로 판단을 했고 실제로 여론 지형상에도 제가 수치까지 말씀드리면 안 되기 때문에 안 합니다만, 조국 전 대표의 사면이 필요하다는 것과 필요하지 않다는 의견들이 거의 정말 팽팽할 정도로 있었다고 봅니다. 다 만족시키면 좋겠습니다만 우리 정치라는 게 그러기는 쉽지 않은 거 아니겠습니까? 그래서 대통령께서 고유의 사면권을 절제해서 사용했기 때문에 여당의 일원으로서 저는 그 부분에 대해서 이제 더 이상 왈가왈부할 필요는 없을 것 같고요. 다만 정의당이랄지 시민단체랄지 이런 비판을 합니다만 저는 적어도 국민의힘은 비판할 자격은 별로 없다고 봅니다. 왜냐하면 본인들 대통령 비서실장한테 아주 뭐라고 할까요? 혐의 자체도, 죄질도 그리 좋지 않은 분들을 텔레그램으로 보내서 청탁하는 것까지 다 드러나지 않았습니까? 그런 상황에서 뒤늦게 그걸 철회하겠다고 하면서 조국 전 대표나 비판하는 것은 그렇게 설득력이 떨어져 보여요. 또 개인적으로 들어가면 우리 국민들은 저는 지난 총선에서 조국... 대표에 대해서는, 조국혁신당 대표에 대해서는 상당 부분 평가를 했다고 봅니다. 만약에 그게 무도한 윤석열 검찰 정권에 의해서 가혹한 탄압을 받지 않았다고 우리 국민들이 판단한다면 조국혁신당이 원내 3당으로 국민적 지지를 받았겠습니까? 여러 가지 평가들이 있었고 그 가혹했다, 그리고 실제로 윤석열 검찰총장 때 수사한 거 아닙니까? 그 혐의 중에 사모펀드 같은 경우 언론에서 대대적으로 보도했어요. 하지만 다 무죄 났습니다. 그런 부분들도 있다는 거, 가혹한 수사가 이루어졌다는 거, 또 하나만 덧붙인다면 저도 사실 몰랐습니다. 윤미향 전 의원이 그때 언론에서 그랬고 검찰이 언론에 흘리고 발표하는 것만 들으면 정말 이분이 어마어마한 파렴치한 짓을 했겠구나, 이런 저도 비판을, 어떤 비판의식을 가졌는데 실제 드러난 거 한번 보십시오. 여덟 가지 혐의로 검찰이 기소를 합니다. 그 수십 번의 압수수색을 해가지고, 일곱 가지가 무죄가 났어요. 그리고 1심에 무죄가 났던 기부금품 모집법, 그게 뭔 줄 아십니까? 김복동 할머니 돌아가셨을 때 정치권에서도 그렇고 시민단체에서도 그걸 장례비를 모금을 하라고 했습니다, 사회장으로. 그런데 그걸 2심 판사가, 마 모 판사가 그걸 다시 유죄로 판결한 게 있습니다. 그래서 결국은 위안부 할머니들에 대한 모금액을 횡령했다는 액수가 1심에서 한 1700만 원 나왔다가 2심에서 7900만 원이 나왔습니다. 제가 그분의 혐의를 대법원까지 나왔는데 두둔하겠다는 게 아닙니다. 하지만 제가 말씀드린 이런 정황들을 다 살펴본다면 이미 형량을 받았고 한 부분에 있어서 사면 복권이 이루어졌다. 제 설명에도 불구하고 비판적인 국민들이 계시다면 거기에 대한 소명이 필요하겠죠.◎김용준: 지금 뭐 종합적으로 들어보겠습니다. 지금 대통령 국정 수행 지지율에 대한 의견이 며칠 전, 어제 발표된 대통령 특사, 광복절 특사 내용 포함해서 다른 것이 요인이 있을지 하고요. 그리고 한 의원님 말씀하신 것처럼 지금 최악의 정치 사면이다라는 어제 국민의힘 비판이 있었는데, 반대로 국민의힘이 요구한 전 의원들에 대해서는 포함된 것에 대해서 아무런 언급이 없는 거, 이런 부분도 지적이 나오거든요.▼박성훈: 제가 우선 말씀드리고 싶은 것은 아마 이재명 정부 출범 이후에 가장 높은 최대치의 지지율이 폭락한 것으로...◎김용준: 6.8%p요.▼박성훈: 평가를 내리고 싶습니다. 이 부분은 여러 가지 요인이 있을 수 있는데요. 첫 번째는 결국 이재명 정부가 높은 지지율에 취해서 폭주했던 그 결과, 많은 경고음이 있었습니다. 특히 도덕성이 실종된 거를 저는 우선으로 꼽고 싶거든요.◎김용준: 도덕성이요.▼박성훈: 이춘석 법사위원장이 국회 본회의장에서 차명으로 그것도 미공개 정보를 이용했습니다. 권력형 비리죠. 권력에 접근할 수 있는 그 사람만이 내부 정보를 이용해서 주식 투자를 했다. 저는 이거야말로 1400만 개미 투자자들을 울리는 대표적인 사안이라고 보여지거든요. 결국 본인은 괜찮다는 그런 안도 의식, 아마 이거는 폭주하는 권력이 주는 안도감 아니었을까, 그렇게 생각을 합니다. 두 번째는 지난주에 발표됐던 세법 개정안에 대한 여론이라고 보여지는데, 결국 서민 증세죠. 양도, 주식 양도소득세에 대한 대주주 기준을 인하를 했습니다. 그러고도 아무런 일이 없던 것처럼 지나가려고 했습니다만 그날 하루에 167조 원이 넘는 돈이 시장에서 빠져나갔죠. 이런 부분들은 결국 반기업, 반시장주의적인 정책으로 꼽을 수가 있을 것 같고요. 국민들이 바라는 투자가 이루어지고 선순환이 이루어지는 그런 구조와는 정반대의 그런 흐름이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 결정적으로는 사면이죠. 결국 조국 전 대표의 경우에 어떻습니까? 청년들의 꿈과 희망을 짓밟은 장본인 아닌가요? 청년들이 가장 싫어하는 게 공정과 상식에 어긋나는, 정의에 어긋나는 행동인데, 입시 비리를 통해서 그리고 본인의 자녀에게만은 특혜를 부여하는 많은 범죄 행위가 대법원에서 확정 판결을 받지 않았습니까? 이런 부분들에 대해서 제대로 된 반성과 사과조차 없었습니다. 윤미향 의원은 어떻습니까? 대법원에서 확정 판결을 받고도 본인이 수용할 수 없다고 하면서 반발을 했습니다. 결국 8.15 사면이라고 하는 것이 이재명 정부의 최초의 사면이고 또 8.15 80주년을 기념하는 큰 의미가 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 윤미향 전 의원의 경우에는 결국 정신대 할머니들, 그 할머니들의 후원금을 횡령한 아주 죄질이 나쁜 겁니다. 이런 권력형 비리 그리고 정말 저질의 그런 범죄 혐의자에게 사면권을 남발했다. 이렇게 되면 앞으로 재판이 무슨 의미가 있고 수사가 무슨 의미가 있겠습니까? 결국 국민들이 이런 거를 받아들이지 못하는 거죠. 사면이 아무리 대통령의 고유 권한이라고 하지만 국민적인 상식과 합리성 그리고 국민의 눈높이라고 하는 그런 기준은 있습니다. 보통 사면이라고 하면 형기의 60%는 그래도 복역을 해야죠. 그런데 조국 의원 같은 경우는, 전 대표 같은 경우는 30%, 3분의 1로 제대로 복역을 하지 않은 상황에서 사면을 받았습니다. 국민들의 이러한 법 감정, 국민의 상식에 비추어볼 때 도저히 받아들일 수 없다고 보여지고요. 제가 마지막으로 강조하고 싶은 부분은 국민은 이런 부분들을 눈여겨볼 것 같습니다. 지금 국민들이 볼 때 여당의 대표가 누구입니까? 정청래 의원입니다. 야당과는 악수하지 않겠다. 결국 대화와 협치의 상대로서 인정을 하지 않고 폭주를 계속하겠다는 의미거든요. 국민을 대상으로 정치를 하는 것이 아니라 결국 개딸을 국민보다 위에 놓는 그런 행태를 지금 일삼고 있습니다. 여야가 원내대표가 합의했던 윤리특위마저도 본인이 뒤집어버렸거든요. 민주주의의 기본은 대화와 타협입니다. 상호 관용과 제도적 자제가 없는 상황에서 민주주의의 꽃을 피울 수가 없습니다. 이런 부분들이 복합적으로 작용한 결과가 이번 지지율의 급락, 폭락이라고 저는 분석을 합니다.▼한민수: 짧게 한 두 가지만 짚을까요?◎김용준: 한 가지 정도로 부탁드릴게요. 시간이 많지가 않네요.▼한민수: 한 가지만 할까요? 이춘석 의원에 대해서는 바로 저희들이 다음 날 불거지자마자 당에서 제명을 해버렸습니다. 전한길, 유튜브 강사 하나 제명 못 하고 전전긍긍하는 국민의힘이 할 소리도 아니고요. 그리고 저는 우리 당 대표가 안 만난다게 맞다고 봅니다. 내란을 끝내지 못하고 지금 내란 척결을 해야 되는데 여전히 극우에 휩싸여가지고 윤석열 어게인을 외치는 정당의 유력한 당 대표들과 그 정당, 휩싸여 있는 정당과 뭔 얘기를 합니까? 만약에 우리 만나가지고 윤석열 수사 멈춰주세요. 김건희 구속시키지 말아주세요. 이런 거 요구하면 뭐라고 하겠습니까? 우리 국민들이 요구하는 시대 정신은 내란 종식입니다, 내란 종식. 그리고 이재명 정부의 성공이다. 그렇기 때문에 발목 잡기는 안 하시는 게 좋겠다, 이런 말씀을 드립니다.◎김용준: 시간 관계상 마무리를 해야 될 것 같습니다. 정치권 소식, 내일 또 나눠보겠습니다. 더불어민주당 당 대표 비서실장 한민수 의원, 국민의힘 수석대변인 박성훈 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.▼한민수: 감사합니다.