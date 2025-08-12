‘서울의 봄’ 김오랑 중령, 전사 46년만에 국가배상 판결

12·12 군사 반란 당시 신군부 총탄에 맞아 전사한 고 김오랑 중령 유족에게 국가가 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다.



서울중앙지법 민사911단독 유창훈 부장판사는 오늘(12일) 김 중령의 누나 김쾌평 씨 등 유족 10명이 국가를 상대로 제기한 5억 원 상당의 손해배상 청구 소송에서 일부 승소로 판결했습니다.



유 부장판사는 국가가 유족 10명에게 약 3억 원을 지급해야 한다고 판단했습니다.



1979년 12·12 쿠데타 당시 육군 특수전사령관 비서실장이었던 김 중령은 정병주 특전사령관을 보호하려고 쿠데타군과 총격전을 벌이다 숨졌습니다.



당시 신군부 측은 김 중령의 사망을 ‘순직’으로 기록했지만, 2022년 군사망사고 진상규명위원회는 이를 ‘전사’로 정정했습니다.



위원회는 직권 조사 결과 계엄군이 총기를 난사하며 난입했고, 김 중령이 이에 대항해 권총을 쏘며 대항하다 숨진 사실을 확인했다고 설명했습니다.



김 중령은 2023년 11월 개봉한 영화 ‘서울의 봄’에서 배우 정해인이 연기한 오진호 소령의 모티브가 된 인물이기도 합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



