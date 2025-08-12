사회

아동수당 13세 미만으로 확대…요양병원 간병비 부담 30%로

입력 2025.08.12 (16:06) 수정 2025.08.12 (16:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

현재 8세 미만 아동에게 지급하는 아동수당을 2030년까지 13세 미만 아동으로 확대하는 방안이 추진됩니다.

또 개인이 100% 부담하는 요양병원 간병비는 중증 환자의 경우 30% 이내로 부담을 낮춥니다.

대통령 직속 국정기획위원회는 내일(13일) 대국민 보고대회에서 이 같은 내용을 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획'에 포함해 발표할 예정인 것으로 알려졌습니다.

아동수당은 아동을 양육하는 가정의 경제적 부담을 줄이고, 건강한 성장 환경을 조성한다는 취지로 2018년 도입됐으며, 8세 미만 아동을 키우는 모든 가구에 월 10만 원씩 지급됩니다.

현재 8세 미만 아동 215만 명이 대상인데, 이를 단계적으로 늘려 2030년엔 13세 미만 344만 명에게 지급한다는 계획입니다.

당초 이재명 대통령은 후보 시절 아동수당을 18세 미만까지 확대한다고 공약했으나 재원 등을 고려해 계획을 수정한 걸로 보입니다.

현재 건강보험이 적용되지 않아 개인이 100% 부담하는 요양병원 간병비는 중증 환자를 중심으로 급여화해 2030년엔 본인 부담률을 30% 이내로 낮춥니다.

아울러 기초생활보장제도 생계급여 지원 기준을 현재 기준 중위소득의 32%에서 2030년까지 35%로 확대하는 방안도 추진됩니다.

이밖에 살던 곳에서 생을 마무리할 수 있게 하기 위한 지역사회 통합 돌봄 확대와 발달장애인 국가책임제, 상병수당 도입, 기초연금 부부 감액·국민연금 감액 개선 등도 이번 국정위 발표에 포함될 것으로 알려졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 아동수당 13세 미만으로 확대…요양병원 간병비 부담 30%로
    • 입력 2025-08-12 16:06:54
    • 수정2025-08-12 16:19:07
    사회
현재 8세 미만 아동에게 지급하는 아동수당을 2030년까지 13세 미만 아동으로 확대하는 방안이 추진됩니다.

또 개인이 100% 부담하는 요양병원 간병비는 중증 환자의 경우 30% 이내로 부담을 낮춥니다.

대통령 직속 국정기획위원회는 내일(13일) 대국민 보고대회에서 이 같은 내용을 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획'에 포함해 발표할 예정인 것으로 알려졌습니다.

아동수당은 아동을 양육하는 가정의 경제적 부담을 줄이고, 건강한 성장 환경을 조성한다는 취지로 2018년 도입됐으며, 8세 미만 아동을 키우는 모든 가구에 월 10만 원씩 지급됩니다.

현재 8세 미만 아동 215만 명이 대상인데, 이를 단계적으로 늘려 2030년엔 13세 미만 344만 명에게 지급한다는 계획입니다.

당초 이재명 대통령은 후보 시절 아동수당을 18세 미만까지 확대한다고 공약했으나 재원 등을 고려해 계획을 수정한 걸로 보입니다.

현재 건강보험이 적용되지 않아 개인이 100% 부담하는 요양병원 간병비는 중증 환자를 중심으로 급여화해 2030년엔 본인 부담률을 30% 이내로 낮춥니다.

아울러 기초생활보장제도 생계급여 지원 기준을 현재 기준 중위소득의 32%에서 2030년까지 35%로 확대하는 방안도 추진됩니다.

이밖에 살던 곳에서 생을 마무리할 수 있게 하기 위한 지역사회 통합 돌봄 확대와 발달장애인 국가책임제, 상병수당 도입, 기초연금 부부 감액·국민연금 감액 개선 등도 이번 국정위 발표에 포함될 것으로 알려졌습니다.
홍성희
홍성희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부<br>구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.