국제

태국-캄보디아 국경에서 또 지뢰 터져…태국 병사 중상

입력 2025.08.12 (16:10) 수정 2025.08.12 (16:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

현지시각 12일 오전 태국 동부 수린주에서 지뢰가 폭발해 태국 병사 1명이 다리에 중상을 입었다고 방콕포스트와 네이션 등이 보도했습니다.

지뢰가 폭발한 곳은 태국과 캄보디아가 국경 분쟁을 겪고 있는 따 모안 톰 사원 주변입니다.

지난 9일에도 태국 동부 시사껫주 국경 지대에서 순찰하던 태국군 병사 1명이 지뢰 폭발로 다리를 절단했고, 다른 군인 2명도 다쳤습니다.

이에 앞서 태국과 캄보디아는 지난달 24일부터 닷새 동안 교전을 벌였는데, 이 교전 역시 국경 지역에서 일어난 지뢰 폭발 사고에서 비롯됐습니다.

태국 정부는 캄보디아 측이 국경 지대에 지뢰를 새로 설치해 대인지뢰 사용을 금지하는 오타와 협약을 위반했다면서 비판하고 있지만, 캄보디아 측은 지뢰를 새로 매설하지 않았다고 부인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 방콕포스트 홈페이지 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 태국-캄보디아 국경에서 또 지뢰 터져…태국 병사 중상
    • 입력 2025-08-12 16:10:39
    • 수정2025-08-12 16:13:36
    국제
현지시각 12일 오전 태국 동부 수린주에서 지뢰가 폭발해 태국 병사 1명이 다리에 중상을 입었다고 방콕포스트와 네이션 등이 보도했습니다.

지뢰가 폭발한 곳은 태국과 캄보디아가 국경 분쟁을 겪고 있는 따 모안 톰 사원 주변입니다.

지난 9일에도 태국 동부 시사껫주 국경 지대에서 순찰하던 태국군 병사 1명이 지뢰 폭발로 다리를 절단했고, 다른 군인 2명도 다쳤습니다.

이에 앞서 태국과 캄보디아는 지난달 24일부터 닷새 동안 교전을 벌였는데, 이 교전 역시 국경 지역에서 일어난 지뢰 폭발 사고에서 비롯됐습니다.

태국 정부는 캄보디아 측이 국경 지대에 지뢰를 새로 설치해 대인지뢰 사용을 금지하는 오타와 협약을 위반했다면서 비판하고 있지만, 캄보디아 측은 지뢰를 새로 매설하지 않았다고 부인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 방콕포스트 홈페이지 캡처]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부<br>구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.