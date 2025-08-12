태국-캄보디아 국경에서 또 지뢰 터져…태국 병사 중상

현지시각 12일 오전 태국 동부 수린주에서 지뢰가 폭발해 태국 병사 1명이 다리에 중상을 입었다고 방콕포스트와 네이션 등이 보도했습니다.



지뢰가 폭발한 곳은 태국과 캄보디아가 국경 분쟁을 겪고 있는 따 모안 톰 사원 주변입니다.



지난 9일에도 태국 동부 시사껫주 국경 지대에서 순찰하던 태국군 병사 1명이 지뢰 폭발로 다리를 절단했고, 다른 군인 2명도 다쳤습니다.



이에 앞서 태국과 캄보디아는 지난달 24일부터 닷새 동안 교전을 벌였는데, 이 교전 역시 국경 지역에서 일어난 지뢰 폭발 사고에서 비롯됐습니다.



태국 정부는 캄보디아 측이 국경 지대에 지뢰를 새로 설치해 대인지뢰 사용을 금지하는 오타와 협약을 위반했다면서 비판하고 있지만, 캄보디아 측은 지뢰를 새로 매설하지 않았다고 부인하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 방콕포스트 홈페이지 캡처]



