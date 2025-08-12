광주

광주 남구 양과동 SRF서 기준치 초과 악취…“운영 중단해야”

입력 2025.08.12 (16:12)

광주광역시 남구 양과동에 위치한 가연성폐기물연료화시설(SRF)에서 기준치를 초과한 악취가 검출된 가운데 악취 해결 시까지 시설을 중단해야 한다는 주장이 나왔습니다.

김병내 광주 남구청장은 오늘(12일) 기자간담회에서 "악취가 개선되기 전까지 SRF 시설 가동을 중단하고 쓰레기를 직매립하라고 광주시에 건의하겠다"고 밝혔습니다.

광주가연성폐기물연료화시설(SRF)는 광주 5개 자치구에서 발생한 생활폐기물을 처리하는 시설로 포스코이앤씨가 위탁받아 운영하고 있습니다.

앞서 지난 6일 12일부터 이틀 동안 실시한 악취 측정 결과 SRF 시설 배출구에서 법정 허용 기준치 500을 넘는 희석배수 669가 검출됐습니다.

이에 광주시 남구는 지난 6월 운영사인 주식회사 청정빛고을에 6개월 내에 악취를 개선하라는 개선 권고명령을 내렸고, 청정빛고을은 구에어커튼 설치와 정기보수 조기 시행 등을 담은 악취 개선 계획안을 구청에 제출했습니다.

손민주
손민주 기자

