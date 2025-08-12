광주 대촌중앙초등학교, 복합시설 조성해 주민에 개방

광주 대촌중앙초등학교가 문화 복합시설로 조성돼 주민들에게 개방됩니다.



광주시교육청은 교육부의 '2025 학교 복합시설 2차 공모 사업'에 대촌중앙초등학교가 선정됐다고 밝혔습니다.



이에 따라 교육부와 광주시교육청, 광주 남구는 2028년까지 예산 60억 9천만 원을 들여 초등 돌봄센터와 건강증진센터, 북카페, 다목적교실 등을 만들어 주민들이 사용할 수 있도록 공개할 예정입니다.



