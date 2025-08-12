전주

전북 정읍 신태인역 인근에서 열차에 치인 남성 숨져

입력 2025.08.12 (16:18) 수정 2025.08.12 (16:19)

전북 정읍에서 남성이 열차에 치여 숨졌습니다.

소방 당국과 경찰, 코레일에 따르면, 오늘(12일) 오후 1시쯤 전북 정읍시 신태인역과 1㎞가량 떨어진 선로에서 80대로 추정되는 남성이 ITX-마음 열차에 치였습니다.

이 남성은 의식과 호흡이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

당시 열차는 승객 98명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.

코레일은 사고 조사 뒤 오후 2시 7분쯤 해당 열차 운행을 재개했습니다.

경찰과 소방 당국은 남성이 선로를 따라 걷다 열차에 치인 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

