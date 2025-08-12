사회

코로나19 입원환자 5주 연속 증가…향후 2주 증가세 이어질듯

입력 2025.08.12 (16:28) 수정 2025.08.12 (16:29)

코로나19 입원환자가 최근 5주 연속으로 꾸준히 늘어 방역 당국이 대응을 강화하기로 했습니다.

임승관 질병관리청장은 오늘(12일) 열린 제6차 호흡기 감염병 관계 부처 합동대책반 회의에서 최근 국내 코로나19 입원환자 수가 26주 차(6월 22~28일) 63명에서 31주 차(7월 27일~8월 2일) 220명으로 5주 연속 증가했다고 밝혔습니다.

또 이들 중 60%가 65살 이상 고령층인 것으로 집계됐으며, 코로나19 바이러스 검출률과 하수에 섞인 바이러스 농도도 증가 추세를 보인다고 설명했습니다.

임 청장은 인근 아시아 국가의 경우 지난 6월 이후 코로나19 환자 발생이 감소세로 돌아섰지만, 미국과 일본 등에선 증가하고 있다며, 이러한 국내외 발생 동향을 볼 때, 앞으로 2주 이상 국내 증가세가 이어질 것으로 전망했습니다.

임 청장은 코로나19 치료제의 경우 지난 7일 기준으로 정부 비축분과 제약사 재고를 합쳐 총 32만 명분이 확보돼 있으며, 지난해 여름철 규모로 코로나19가 유행해도 대응할 수 있는 수준이라고 설명했습니다.

이와 함께 최근 응급실에 오는 경증 코로나19 환자가 분산될 수 있도록 상황을 모니터링하는 한편, 발열 클리닉 재가동하는 등 대책도 준비하고 있다고 덧붙였습니다.

임 청장은 오는 10월 중순부터 새로운 코로나19 백신 예방접종을 시작할 예정이라며, 65살 이상 어르신이나 면역이 저하된 고위험군 등은 밀폐된 실내에서 마스크를 착용하고 발열 등 호흡기 증상이 발생하면 신속하게 진료를 받아달라고 당부했습니다.

박민경
박민경 기자

