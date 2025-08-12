광주시교육청, 호우피해 지원 성금 860만 원 전달
광주시교육청 직원들이 호우 피해 지원 성금을 모아 사회복지공동모금회에 전달했습니다.
광주시교육청은 오늘(12일) 본청과 교육지원청, 직속 기관 직원 3백여 명이 모은 성금 8백 60만 원을 구재길 광주사회복지공동모금회 회장에게 전달했습니다.
성금은 긴급 피해 복구와 주민 생활 안정 자금으로 쓰일 예정입니다.
광주시교육청, 호우피해 지원 성금 860만 원 전달
류성호 기자
