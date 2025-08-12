정치

합참의장 “연합연습 빌미 적의 어떤 도발에도 즉각 대응”

입력 2025.08.12 (16:36) 수정 2025.08.12 (16:42)

김명수 합참의장은 다음 주부터 시작되는 정례 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS·Ulchi Freedom Shield) 연습을 앞두고 오늘(12일) 10전투비행단을 방문해 현장 작전 태세를 점검했습니다.

김 의장은 적의 다양한 도발에 대응하는 공중전력의 대비 태세를 점검하며 “연합연습을 빌미로 한 적의 어떠한 도발에도 즉각적으로 대응할 수 있는 확고한 작전 태세를 유지할 것”을 지시했습니다.

또한 “비행단장을 중심으로 장병 모두가 혼연일체가 돼 완벽한 팀워크를 갖춘 가운데 실전적 훈련을 통해 전투 기량을 향상함은 물론, 철저한 안전 점검으로 상시 출격할 수 있는 작전 수행 태세를 갖춰달라”고 강조했습니다.

김 의장은 이어 비상 대기실을 방문해 조종사와 정비·무장 요원들을 격려했습니다.

또한 대항군 전쟁수행모의본부를 찾아 “실질적 연습 목표 달성을 위해서는 대항군의 역할이 무엇보다 중요하며, 한미 연합방위 역량을 한 차원 격상할 수 있도록 급변하는 안보 상황과 전쟁 양상을 반영해 대항군 임무 수행에 최선을 다해달라”고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 합참 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 합참 제공]
