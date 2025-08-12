평택 세교동 아파트 9층서 화재…“인명피해 없어”
입력 2025.08.12 (16:38) 수정 2025.08.12 (16:39)
오늘(12일) 오후 2시 40분쯤 경기 평택시 세교동의 한 13층짜리 아파트 9층 세대 안에서 불이 나 20여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 집 안 가재도구 등이 탔지만, 인명피해는 없었습니다.
소방당국은 자세한 화재 경위를 조사할 방침입니다.
[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
김보담 기자 bodam@kbs.co.kr김보담 기자의 기사 모음
