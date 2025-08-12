평택 세교동 아파트 9층서 화재…“인명피해 없어”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(12일) 오후 2시 40분쯤 경기 평택시 세교동의 한 13층짜리 아파트 9층 세대 안에서 불이 나 20여 분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 집 안 가재도구 등이 탔지만, 인명피해는 없었습니다.



소방당국은 자세한 화재 경위를 조사할 방침입니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



