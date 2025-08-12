정치

외교장관, 내일 미 대사대리와 울산 조선소 방문…‘MASGA’ 현장점검 차원

입력 2025.08.12 (16:38) 수정 2025.08.12 (16:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조현 외교부 장관이 내일(13일) 조셉 윤 주한미국대사대리와 울산 HD현대 조선소를 방문해 양국 간 조선 협력 방안을 점검합니다.

외교부 이재웅 대변인은 오늘(12일) 정례 브리핑에서 “조현 장관과 조셉 윤 대사대리가 내일 선박 건조 현장과 조선소의 주요 시설을 시찰하고, 현장에서 기업의 목소리를 직접 청취하며, 한미 양국이 조선업 분야에서 협력을 확대할 기회를 모색하고 우리 조선 업계에 대한 지원 방안을 논의할 예정”이라며 이렇게 말했습니다.

국회 외교통일위원회 위원들도 동행하는 이번 방문은 ‘마스가’(MASGA) 프로젝트로 명명된 한미 조선 산업 협력 사업의 일환으로 풀이됩니다.

마스가 프로젝트는 한미 관세 협상에서 나온 3,500억 달러 규모의 대미 투자 패키지 가운데 1,500억 달러를 점하는 대형 사업으로, 미국이 해군 전력 건설을 위해 공을 들이는 분야입니다.

오는 25일 열리는 한미 정상회담에서도 마스가 프로젝트가 의제로 오르고 구체적 실행 방안이 나올지 관심이 쏠리고 있습니다.

정상회담에 앞서 한미의 고위 외교관이 직접 한국의 조선 산업 현장을 둘러보는 것인 만큼 양국이 조선 협력 방안을 세밀하게 조율해 나가는 계기가 될 전망입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 외교장관, 내일 미 대사대리와 울산 조선소 방문…‘MASGA’ 현장점검 차원
    • 입력 2025-08-12 16:38:18
    • 수정2025-08-12 16:39:02
    정치
조현 외교부 장관이 내일(13일) 조셉 윤 주한미국대사대리와 울산 HD현대 조선소를 방문해 양국 간 조선 협력 방안을 점검합니다.

외교부 이재웅 대변인은 오늘(12일) 정례 브리핑에서 “조현 장관과 조셉 윤 대사대리가 내일 선박 건조 현장과 조선소의 주요 시설을 시찰하고, 현장에서 기업의 목소리를 직접 청취하며, 한미 양국이 조선업 분야에서 협력을 확대할 기회를 모색하고 우리 조선 업계에 대한 지원 방안을 논의할 예정”이라며 이렇게 말했습니다.

국회 외교통일위원회 위원들도 동행하는 이번 방문은 ‘마스가’(MASGA) 프로젝트로 명명된 한미 조선 산업 협력 사업의 일환으로 풀이됩니다.

마스가 프로젝트는 한미 관세 협상에서 나온 3,500억 달러 규모의 대미 투자 패키지 가운데 1,500억 달러를 점하는 대형 사업으로, 미국이 해군 전력 건설을 위해 공을 들이는 분야입니다.

오는 25일 열리는 한미 정상회담에서도 마스가 프로젝트가 의제로 오르고 구체적 실행 방안이 나올지 관심이 쏠리고 있습니다.

정상회담에 앞서 한미의 고위 외교관이 직접 한국의 조선 산업 현장을 둘러보는 것인 만큼 양국이 조선 협력 방안을 세밀하게 조율해 나가는 계기가 될 전망입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김경진
김경진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·<br>신고 시 포상금 지급”

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·신고 시 포상금 지급”
김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.