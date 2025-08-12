민주 전현희 “최강욱 검찰총장 자질 충분… 실제 임명될 지는 미지수”

전현희 더불어민주당 최고위원이 광복절 특사로 사면된 최강욱 전 의원에 대해 검찰총장으로서의 역량을 충분히 가진 인물이라고 평가했습니다.



전 최고위원은 오늘(12일) KBC ‘여의도초대석’에 출연해 “최 전 의원은 충분히 그럴 만한 역량과 또 검찰 개혁에 대한 의지 이런 거는 확고하신 분”이라며 “그 역할(검찰총장)에는 조금도 부족함이 없는 훌륭한 분이라고 생각한다”고 밝혔습니다.



그러면서도 전 최고위원은 “(최 전 의원이 검찰총장으로 거론된다는) 얘기가 나오는 것은 들었는데 아직 아무것도 정해진 게 현재까지는 없다”고 선을 그었습니다.



전 최고위원은 실제 최 전 의원의 검찰총장 임명 가능성에 대해 “대통령님의 인사권의 영역이기 때문에 섣불리 추정을 하거나 판단하기는 좀 어렵지 않나 그렇게 생각한다”고 말을 아꼈습니다.



이어 가능성 여부를 떠나서 수사 기소 분리, 공소청 전환, 검찰 개혁 차원에서는 최 전 의원이 충분히 자질과 역량이 있다고 보냐는 질문에 “그렇다”고 답했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



