[사사건건] 이 주의 사건

■ 방송 시간 : 8월 12일(화) 16:00~17:00 KBS1■ 진행 : 김용준 기자■ 출연 : 박성배 / 변호사◎김용준: 세상에 일어나는 각종 사건 사고와 그 이면의 이야기까지 들여다보는 시간입니다. 이 주의 사건 강력팀 형사 출신 변호사, 박성배 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.▼박성배: 안녕하십니까.◎김용준: 이 주의 사건 첫 번째 사건은 대전에서 전 연인이었던 여성을 흉기로 살해한 장재원의 신상 정보가 공개가 됐는데, 지금 이 전반적인 내용이 전 여자친구를 길거리에서 살해를 했는데 범행 이튿날에 피해자 빈소를 찾아갔다고 해요. 왜 그랬냐니까 진짜 죽었는지 확인해 보려고 갔다라고 진술했는데 참 악질입니다. 전 연인에 대한 사례가 이렇게 빈번하다 보니까 지금 교제 살인 이런 수식어까지 붙고 있어요.▼박성배: 장재원은 지난달 29일 낮 12시 8분경에 대전 서구 괴정동의 한 거리에서 전 여자친구를 흉기로 살인한 혐의를 받고 있습니다. 범행 직후 도주했지만, 하루 만에 검거됐는데, 검거 전 범행 다음 날에 실제 피해자 빈소에 방문하는 예상치 못한 행각을 벌입니다. 그 이유에 대해서는 여자친구가 실제로 사망했는지 확인해 보고 빈소 임장 이후에 발인 소식을 들은 후 현장에서 빠져나온 후 음독을 할 의사였다고 합니다. 실제로 검거 당시 음독을 한 상태였지만 병원 치료 이후 체포 영장이 집행돼 구속영장 발부 상태에서 수사를 받아왔습니다. 일단 경찰은 어제 장재원에 대한 신상 정보를 공개했고 내일 이 사건을 구속 송치하면서 일단락한 수사를 마무리할 예정입니다.◎김용준: 지금 왜 그랬냐니까 오토바이 리스 명의 문제로 다툼이 있었고 자신을 무시한다고 생각해서 화가 나서 그렇게 살해를 했다고 밝혔는데, 그런데 경찰은 이게 욱해서 범행을 저지른 것이 아니라 계획범죄로 보고 있네요. 그 근거가 뭔가요?▼박성배: 장재원과 피해자의 교제 관계는 이미 지난해 11월에 끝이 났습니다. 그럼에도 불구하고 장재원은 피해자에게 계속 연락을 취하고 돈을 보내면서 관계를 이어나가기 위한 노력을 지속합니다. 특히 스스로 보증을 서면서 피해자가 오토바이 리스를 할 수 있도록 도와주는데 그럼에도 불구하고 피해자가 연락을 받지 않고 만나주지 않자, 자신을 무시한다는 생각에 이르게 됩니다. 결국 살인 범행을 계획하게 되는데 그 명분은 이 리스한 오토바이 명의를 변경하기 위해서 부산에 함께 가자는 것이었습니다. 이에 따라서 지난달 28일 전 여자친구인 피해자가 빌린 공유 렌터카를 같이 타고 부산으로 향하는데 부산으로 향하는 과정에서 장재원이 돌연 행선지를 구미로 틉니다. 구미는 장재원의 연고지인데, 수사 결과에 따르면 장재원은 이 구미에서 전 여자친구인 피해자를 살해할 계획을 가지고 있었다고 합니다.◎김용준: 그러니까 다른 장소에서 먼저 이렇게 살해를 하려고 마음을 먹고 있었다는 말씀이시네요.▼박성배: 사실은 이 사건이 일어나기 전날 이미 전 여자친구인 피해자를 살해할 계획을 가지고 있었던 것입니다. 그런데 당시 장소를 물색하는 과정에서 여의치 않았던지 결국 살인 범행에는 이르지 못했고, 다음 날 대전으로 돌아와서는 피해자의 집에 들어가고자 하는 장재원과 이를 말리는 피해자 사이에 실랑이가 벌어지면서 결국 피해자 집 앞에서 살인 범행이 일어나게 되었습니다. 이에 따라 대낮에 사람들이 오고 가는 길거리에서 살인 범행이 일어나고 말았는데, 경찰은 장 씨가 범행 전에 흉기를 마트에서 구매하는 등 범행 동기를 미리 입수했고, 살인 방법 등을 검색한 점에서 계획 범행으로 보고 있을 뿐만 아니라 일련의 사건 진행 경과에 비춰보면 계획 범행임이 자명합니다. 이 사건은 계획범죄일 뿐만 아니라 반성하는 모습을 보일지 자신도 범행 이후에 스스로 극단적 선택을 할 계획을 사전에 가지고 있던 상황이라 반성하는 모습을 보이지 않을 가능성이 높고, 반성하는 모습을 겉으로 보인다고 하더라도 재판부가 곧이곧대로 믿을 만한 상황은 아닌 것 같습니다.◎김용준: 지금 계획범죄였던 것과 그렇지 않았던 것, 그리고 어떤 자백에 대한 의지 이런 부분들도 그 형량에 영향을 많이 미치는 요인이 되겠죠.▼박성배: 이 사안은 보통 동기 살인 유형인데 보통 동기 살인 유형의 경우에는 최초의 살인 범죄의 경우 통상 징역 15년이 선고됩니다. 그렇지만 이는 욱하는 상황에서 벌어진 살인 범죄이고 계획범죄인 경우에는 징역 20년 이상, 상황에 따라서는 징역 25년 이상도 선고됩니다. 특히 살인 범죄의 경우에는 여타 범죄와 차원을 달리할 정도로 반성하는 모습을 보이는가가 양형에 중요한 모습을 보이는데 이 사건에서는 반성하는 모습을 보일지도 의문이고 반성하는 모습을 겉으로 보인다고 하더라도 곧이곧대로 믿을 만한 상황이 못 되다 보니 상당한 중형이 불가피한 상황이라고 할 수 있습니다.◎김용준: 지금 안타까운 것이 이게 한 달 전에 장 씨가 피해자를 폭행하고 협박해서 경찰이 출동을 했는데 그 피해자분이 처벌 불원서를 제출했다는 이유로 격리 조치라는 것들이 이루어지지 않았다고 하더라고요. 그러니까 이번 사건 말고도 또 지난 5월에는 동탄, 지난 6월에는 대구에서도 이런 교제 살인이라고 불리는 살인 사건들이 있었는데 지금 교제 폭력에서 이어진 강력 범죄가 잇따르는 상황에도 경찰청 통계를 보면 교제 폭력에 대한 신고 접수는 상당히 늘었지만, 검거는 크게 변화가 없어 보여요. 지금 그래프도 나오고 있는데 이거는 어떤 연관관계가 있을까요?▼박성배: 교제 폭력이 강력 범죄로 이어지는 상황이 이어지고 있는데 실제로 설명해 주신 것처럼 2024년에만 교제 폭력 신고 접수가 8만 8천 건을 넘어서서 9만 건에 육박합니다. 그럼에도 불구하고 형사 입건은 그에 훨씬 못 미치는 1만 4천여 건에 그치고 있습니다. 불가피한 측면이 있습니다. 교제 폭력으로 당장 신고를 한다고 하더라도 형사 입건을 위해서는 피해자의 진술 등 협조가 필수적입니다. 그럼에도 불구하고 통상 교제 폭력 신고를 감행한 피해자가 태도를 달리하는 경우가 상당히 많습니다. 그동안 교제를 해왔고 앞으로도 교제를 이어나가는 경우가 상당히 많다고 할 수 있는데 실무에서는 사과해서 더 이상 처벌을 원치 않는다, 그 후로는 잘 만나고 있다든가. 술을 마시면 난폭해지기는 하는데, 평소에는 괜찮다는 큰 착각에 빠져 있는 경우도 상당히 많습니다. 또한 어차피 헤어질 것이라서 자극하고 싶지 않다는 취지로 협조를 거부하는 경우도 상당히 많습니다. 피해자의 협조 거부는 단순히 피해자 보호에 일부 미흡한 조치를 초래하는 사정을 넘어서서 가해자를 실제로 처벌하는 결과에 이르지 못하는 사태를 초래하게 됩니다. 피해자의 구체적인 진술은 반드시 필수적인데 피해자가 적극적으로 협조하지 않다 보니 형사 입건 건수는 상당히 미미하다고 할 수 있습니다. 관계성 범죄는 크게 가정폭력, 아동학대, 스토킹, 교재 폭력으로 나눌 수 있는데 가정폭력, 아동학대, 스토킹은 특별법이 따로 마련돼 있습니다. 관계성 범죄의 특성은 피해가 반복되다 어느 순간 갈등이 폭발하면서 강력 범죄로 이어지고 피해자가 가해자와 상시 대면해야 하는 특수한 상황이라는 것입니다. 이에 따라서 이와 같은 관계성 범죄의 경우에는 긴급 응급조치라고 해서 사건이 발생했을 때 100m 이내의 접근 금지나 전극 통신을 이용한 접근을 막는 긴급 응급조치를 단행할 수 있습니다. 굳이 영장도 필요치 않습니다. 물론 사후에 검사의 승인을 받아야 합니다만 이와 같은 현장에서 경찰이 강력한 권한을 행사할 수 있는 것이 관계성 범죄인데, 교제 폭력은 신고가 이루어진다고 하더라도 이와 같은 긴급 응급조치를 실행함에도 일부 장애가 발생하고 긴급 응급조치를 실행한 뒤에도 피해자가 반대해서 긴급 응급조치를 그대로 유지하지 못하는 문제점도 다수 발생합니다.◎김용준: 예전에 형사 시절에 강력팀에 계셨었잖아요. 그럴 때 보면 말씀하신 관계성 문제랄지 교제 폭력 같은 것들. 이런 것들이 세뇌를 당한다든가 가스라이팅 같은 걸 동반해서 한 번이 어렵지 그다음부터는 점점 강도도 세지고 잦아지고 또 범행이 잔혹해지는 양상이 있잖아요. 그런데 연인이 때렸다. 이런 신고가 왔을 때, 한 번 왔을 때 조금 더 적극적으로 경찰이 개입할 수 있는 방법이 앞으로 좀 없나요?▼박성배: 스토킹 범죄는 지속적 또는 반복적 스토킹 행위를 일컫고, 스토킹 행위는 상대방의 의사에 반해서 정당한 이유 없이 접근 등의 행위로 불안감 또는 공포심을 유발하는 경우를 일컫습니다. 현재 교제 폭력과 관련해서는 마땅한 특별법이 없다 보니 스토킹 처벌법을 차용하는 형태로 운영하고 있는데, 사실 데이트 중에 갑자기 폭력을 행사하고 이후 교재를 지속하는 상황이라면 스토킹 행위 내지는 스토킹 범죄로 볼 수 있을지 상당한 의문이 제기됩니다. 그렇지만 경찰이 적극적인 법률 적용을 위해서 데이트 중에 갑자기 폭력을 행사하고 이후 교제가 지속된다고 하더라도 적어도 사건 당시에는 의사에 반한 정당한 이유 없는 폭력 행위가 발생하였고, 만남 중이라고 하더라도 폭행 목적의 접근을 허용한 바 없다는 취지로 스토킹 행위로 다루어서 적극적으로 조기에 긴급 응급조치에 단행할 의사를 보이고 있습니다. 사실 이 문제는 결국 경찰이 교제 폭력 처벌법을 마련하기 이전에 피해자 보호에 소홀함이 없도록 하기 위해서 스토킹 처벌법을 차용하는 형태를 띠고 있다고 설명하고 있는데, 교제 폭력 처벌법이 마련될 필요는 있어 보입니다. 다만 교재 폭력 처벌법은 외국의 입법례도 마찬가지이고 적용 범위가 난제라고 할 수 있습니다. 교제 폭력, 즉 교제 관계를 어느 범위로 볼 것인가? 초반에 어느 정도 두 사람의 관계가 깊어져야 이때부터 교제 관계로 볼 것인가? 또 교재를 지속하다 헤어진 이후 한참 시간이 지난 이후에 폭력이 발생했을 때 이때도 교제 폭력의 범죄에 넣을 수 있겠는가? 교제 폭력의 범죄에 넣게 된다면 교제 폭력 처벌법이 적용되고, 교제 폭력 처벌법이 적용된다면 영장 없이도 경찰이 현장에서 일반적 행동 자유권을 상당히 제한할 수 있게 됩니다. 이와 같은 교재 범위와 관련된 입법 내 논의가 상당 부분 지속돼 오고 있는데, 주무 부처인 경찰도 여러모로 고민하고 있고, 국회에서도 관련 논의가 이어지고 있는 상황입니다.◎김용준: 예. 이 주의 사건 두 번째 사건입니다. 내 아내가 샤워하는 모습이 대낮에 길가에서 버젓이 보였다. 최근에 경북 경주의 한 유명 호텔 여성 사우나와 탈의실 내부 모습이 외부에 그대로 노출됐다고 해요. 그러니까 호텔 투숙객 중에 한 분이 산책 중에 여성 사우나와 탈의실에 훤히 이렇게 보이는 것을 발견했다는 건데, 호텔 측에서는 이 사실을 알리니까 처음에는 사우나 유리에 사생활 보호필름이 부착돼서 외부에 보일 수 없다라고 반박했었다고 하는데 그런데 보였잖아요. 왜 이런 일이 벌어진 건가요?▼박성배: 지난 8일 온라인 커뮤니티에 올라온 글이 논란입니다. 작성자에 따르면 이 경주 유명 호텔에서 머물고 있던 와중에 마지막 날 가족들이 모두 샤워를 마치고 1층 잔디광장에서 산책을 하고 있었답니다. 산책 과정에서 올려다봤더니 3층에 어떤 여성의 모습이 보이길래 깜짝 놀라 자세히 봤더니 여성 사우나의 내부 모습이 외부에서 보이는 상황이었다는 겁니다. 심지어 웃통을 벗은 사람의 모습까지 확인될 정도였다고 하는데 관리자에게 상황을 설명했더니 호텔 관리자는 그럴 리가 없다. 우리는 사생활 보호 필름을 부착해서 내부에서 외부는 보일지언정 외부에서 내부는 보이지 않는 구조라고 설명합니다. 실제로 나와서 보라고 제안했더니 나와서 본 관리자도 실제 내부 모습이 보이니 크게 놀라는 모습을 보였다고 하는데, 이 사건으로 아내는 외부에 자신의 모습이 노출될 수 있었다는 사정에 잠을 못 잤다고 합니다. 특히 아내는 키가 커서 하반신도 노출될 수 있는 상황이었다고 합니다. 더 큰 문제는 5층 탈의실이라고 하는데 5층 탈의실에서는 옷을 벗고 알몸으로 계단을 내려가서 3층 사우나로 들어가는 모습이 그대로 노출될 정도였다고 합니다. 결국 이 사건으로 체크아웃 이후에 작성자 측은 배상을 원하는 것이 아니라 호텔에 즉각적인 시정 조치와 고객들에 대한 사과 조치를 단행해 달라고 요구했지만, 그동안 호텔 측이 비교적 지지부진한 반응을 보이면서 논란이 이어져 왔습니다.◎김용준: 지금 보니까 호텔 측에서는 사생활 보호 필름이 시공은 돼 있었는데 이게 최근에 이상고온과 직사광선 성능 저하로 문제가 좀 보였다라고 얘기를 하면서 사과문도 이렇게 올렸는데 호텔 측에 어떤 책임을 묻거나 어떤 제재를 가할 수 있는 방법이 있나요?▼박성배: 일단 민사상 책임을 물을 수 있습니다. 숙박 계약은 그 본질상 안전하고 사생활을 보호할 수 있는 시설을 제공할 의무가 포함됩니다. 그럼에도 불구하고이와 같은 사우나 등 시설을 제공한 행위 자체는 계약 위반으로서 채무 불이행 책임을 져야 할 뿐만 아니라 불법 행위 책임도 질 수 있습니다. 이에 따라 고객들에게 당한 위자료 지급 의무를 부담하게 될 수 있습니다. 일각에서는 관리자의 관리 소홀로 고객들이 정신적 충격을 받은 만큼 업무상 과실치상 형사 책임도 물을 수 있다는 의견도 나오고 있습니다만 실 형사상 책임을 묻기 위해서는 입증의 정도가 상당히 중해야 합니다. 형사상 책임을 묻기는 다소 어려워 보이는데 그동안 호텔 측이 지지부진한 행동을 보였던 이유는 사안이 공론화될 경우에 고객들의 신뢰가 떨어질까 봐 그 부분이 무엇보다 두려웠던 것입니다. 행정적 제재가 수반될 수밖에 없는데공중위생법에 따라 지자체는 사우나에 대한 영업정지를 단행할 수 있고, 특히 관광진흥법에 따라 안전 및 서비스 품질 저하 사정이 발견된 경우에는 호텔 등급 하향 조치를 취할 수 있습니다. 호텔이 가장 두려워하는 대목이라고 할 수 있습니다.◎김용준: 뭐 한 4성급에서 3성급으로 내려간다든지...▼박성배: 5성급이 4승급이 된다든지...◎김용준: 내려간다든지 그런 부분들 마지막 사건입니다. 어제 경복궁에 있는 광화문 담벼락에 낙서를 또 한 70대, 거의 80대가 다 된 사람인데 붙잡혔어요. 보니까 지금 사진을 보셔서 아시겠지만, 문장을 채 다 쓰기도 전에 경찰에 넘겨졌다고 해요. 대충 보니까 국민과 세계인에게 드리는 글에서 트럼프 대통 리을까지 적혔는데 이거 문화재보호법 위반 아닙니까?▼박성배:당연히 현행법 위반으로 중한 범죄에 해당합니다. 국가유산청에 따르면 어제 오전 8시 10분경에 경복궁 광화문 석지에 낙서를 하고 있는 70대 남성을 적발해 제재한 이후 경찰에 인계했다고 합니다. 당시 피의자는 검은색 매직으로 낙석에 국민과 세계인에게 드리는 글 트럼프 대통려 정도까지 쓰다 관리자로부터 제재를 당했는데 생각보다 낙서의 범위가 상당히 큽니다. 가로 1.7m, 세로 0.3m에 이르고, 특히 첫 번째 글자 북의 경우에는 성인 손바닥 크기입니다. 70대 남성의 이와 같은 행위 그 이유와 배경은 알려지지 않았는데 이유와 배경을 불문하고 중화하는 범죄라고 할 수 있습니다. 문화유산법은 국가지정 문화유산을 손상할 경우에는 3년 이상의 징역에 처하도록 하고 있습니다. 벌금형이 존재하지 않고 법정형의 하한이 3년이라는 것은 매우 중한 범죄라고 할 수 있고, 일반 재물손괴죄와는 차원을 달리한다고 할 수 있습니다. 특히 원상복구가 문제인데 지난 2023년 말 경복궁 국립고궁박물관 스프레이 낙서 당시에도 원상복구에 1억 3,100만 원이 소요되었다고 합니다.◎김용준: 기억납니다. 그때 락카로 이렇게 낙서를 해서 이거 지운다고 지금 1억 3천, 1억 원이 넘는 돈이 쓰였는데 지금 또 낙서를 한 거잖아요. 그때 사건이 제가 기억하기로는 누가 시켜서 맞습니다 했었는데 이거 이후에 어떻게 됐는지도 궁금하고요.▼박성배: 당시 2023년 말에 30대 A 씨가 자신이 운영하는 불법 사이트 홍보를 위해서 텔레그램을 통해 알게 된10대 B 군 등에게 낙사하면 300만 원을 주겠다고 사주를 합니다. 이 사주를 받은 B 군 등이 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이로 낙서를 남깁니다. 결국 청소년들에게 사주한 30대 A 씨는 지난해 1심에서 징역 7년을 선고받습니다. 특히 지난달 항소심은 문화유산법과 여타 범죄를 병합해 징역 8년을 선고했습니다. 즉 문화유산법만 떼놓고 본다면 원심의 징역 7년이 그대로 유지되었다고도 평가할 수 있습니다. 뿐만 아니라 직접 낙서를 한 10대 B 군의 경우에는 장기 2년, 단기 1년 6월의 실형을 선고받는데, 소년에 해당하므로 소년법이 적용돼 실형을 선고하는 경우에도 장 단기를 나누어 선고해야 합니다. 그렇지만 장단기를 나누어 선고한다고 하더라도 이처럼 실형이 선고되는 경우는 흔하지 않습니다. 그만큼 재판부가 이 사안을 중대하게 보고 있다는 의미입니다. 또 이와 같은 범행은 모방 범죄를 낳기도 하는데, 실제로 당시 그다음 날 20대 남성 d 씨도 이 낙서를 모방해서 경복궁 영추문 좌측 돌담에 스프레이로 또 다른 글씨를 남겼다가 결국 검거돼 집행유예 선고를 받기도 했습니다.◎김용준: 낙서를 직접 하는 사람은 당연히 처벌을 받고 낙서를 하라고 사주한 것도 혐의 적용이 된다는 말씀이시죠?▼박성배: 당연히 혐의 적용이 됩니다. 특히 이 사안의 경우에는 낙서를 사주한 인물이 성인이고 낙서 사주의 의도가 상당히 불법적일 뿐만 아니라 오로지 자신의 이익을 위한 측면만 존재할 뿐입니다. 이에 따라서 오히려 사주한 사람에게 중한 형 선고는 불가피했었고, 소년의 경우에도 집행유예가 선고되지 않고 실형이 선고된 것 자체가 재판부가 이 사안을 상당히 엄중하게 보고 있고, 향후 이와 같은 일이 반복되지 않도록 엄한 처벌은 불가피하다고 판단했다는 의미입니다.◎김용준: 세상에 일어나는 각종 사건 사고와 그 이면의 이야기까지 들여다보는 시간 이주혜 사건 강력팀 형사 출신 변호사 박성배 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 8월 12일 사사건건은 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.