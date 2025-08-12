이 대통령 “검정고시 도전 수험생 응원…남들과 비교할 필요 없어”

올해 제2회 초중고 졸업 학력 검정고시가 전국에서 시행된 가운데 이재명 대통령은 “검정고시에 도전하는 수험생 여러분께 뜨거운 응원을 전한다”고 말했습니다.



이 대통령은 오늘(12일) SNS를 통해 “남들과 비교할 필요 없다”며 “바쁜 일상 속에서도 책을 펼치며 배우고자 하는 마음을 지켜온 의지와 용기가 세상에 단 하나뿐인 여러분만의 특별한 이야기를 써 내려가고 있다”고 말했습니다.



이어 “앞으로 더 넓은 배움의 길, 더 큰 세상 속에서 하고자 하는 모든 일을 마음껏 펼쳐나가기를 온 마음으로 기원한다”고 강조했습니다.



이 대통령은 “누군가는 긴 세월 품었던 배움의 꿈을 이어가고자, 또 누군가는 새로운 도전을 향해 용기 있게 나아가고자 이 자리까지 오셨을 것”이라며 “각자의 사정과 환경은 다르지만 포기하지 않고 꿋꿋이 걸어온 모두가 자랑스럽다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



