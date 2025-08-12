국제

머스크 “애플, 앱스토어서 AI 회사 부당 대우…소송 낼 것”

입력 2025.08.12 (16:50) 수정 2025.08.12 (16:52)

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 아이폰 제조업체 애플을 상대로 반독점법 위반 소송을 제기하겠다고 밝혔습니다.

애플이 오픈AI를 편애해 앱스토어에서 자신의 인공지능(AI) 챗봇 ‘그록’이 1위 자리에 올라가지 못하도록 부당하게 막고 있다는 이유에서입니다.

머스크는 현지 시각 11일 자신의 소셜미디어 엑스(X) 계정에 글을 올려 “애플이 오픈AI를 제외한 어떤 AI 회사도 앱스토어에서 1위에 도달하는 걸 불가능하게 만드는 식으로 행동하고 있다”며 “이는 명백한 반독점법 위반”이라고 주장했습니다.

머스크는 이어 “(그록의 개발사인) xAI는 즉각 법적 조치에 나설 것”이라고 예고했습니다.

머스크는 또 다른 글에서 “엑스는 전 세계 뉴스 앱 1위이고, 그록은 모든 앱 중 5위인데 왜 (애플은) 엑스나 그록을 ‘필수 앱’ 부문에 올리길 거부하느냐”며 “정치질을 하는 거냐”고 반문했습니다.

블룸버그 통신은 이번 조치가 6월 있었던 도널드 트럼프 대통령과의 격렬한 설전 이후 머스크가 도발한 가장 큰 싸움이라고 지적했습니다.

애플은 앞서 지난해 오픈AI와 협업 관계를 구축하고 아이폰과 아이패드 및 맥 노트북·데스크톱에 챗GPT를 탑재했습니다.

당시 머스크는 이를 두고 “만약 애플이 운영체제(OS) 수준에서 오픈AI를 통합한다면 내 회사들에선 애플 기기가 금지될 것”이라며 “이는 받아들일 수 없는 보안 침해”라고 말한 바 있습니다.

경제매체 CNBC는 자체적으로 확인한 결과 챗GPT가 미국 앱스토어에서 최고의 무료 앱 부문 1위에 올라가 있고, 애플의 ‘필수 앱’에 등재된 AI 챗봇으로는 유일했다고 전했습니다.

2015년 오픈AI를 공동 창업했다가 2018년 이사회에서 물러난 머스크는 이후 오픈AI 및 그 CEO인 샘 올트먼과 줄곧 불화를 겪고 있습니다.

머스크는 현재 오픈AI와 올트먼이 ‘인류 전체의 혜택을 위한 AI를 개발한다’는 창립 목표를 저버렸다며 이들을 상대로 송사를 벌이는 중입니다.

올트먼은 머스크의 트윗에 견제구를 날렸습니다.

올트먼은 엑스에 올린 글에서 “일론(머스크)이 자신과 자신의 회사들에 이익을 안기고 경쟁자와 그가 싫어하는 사람들에게 해를 끼치기 위해 엑스를 조작하려고 무슨 일을 벌이고 있는지에 대해 내가 들은 주장을 고려해 보면 이것은 주목할 만한 주장”이라고 했습니다.

애플은 즉각 반응을 내놓지 않았습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

