경제

인천공항 “신라·신세계면세점 임대료 조정 불가”

입력 2025.08.12 (16:57) 수정 2025.08.12 (17:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천국제공항공사가 면세점 사업자들의 임대료 조정요청을 거부했습니다.

공사는 “면세사업자들이 제기한 임대료 조정요청에 대하여 미수용 입장을 결정했다”고 오늘(12일) 밝혔습니다.

앞서 신라·신세계면세점은 지난 4~5월 각각 인천지방법원에 공사를 상대로 1·2 여객터미널 면세점 중 화장품·향수·주류·담배 매장 임대료를 40% 인하해달라는 내용의 조정신청을 냈습니다.

면세점 측은 중국 관광객이 감소하고, 면세시장 부진이 장기화하는 가운데 임대료 부담이 가중되고, 적자가 누적돼 더는 운영하기 어렵다고 주장해 왔습니다.

이에 대해 공사 측은 “현 임대료는 공개 경쟁입찰에서 신라·신세계가 직접 제시한 금액”이라며 “양 회사는 최저 수용 금액 대비 투찰률 160%가 넘는 임대료를 제시해 10년간 운영권을 낙찰받았다”고 강조했습니다.

그러면서 “현 계약서상 임대료 조정은 공항 운영환경 변화로 매장 이전, 축소, 확장, 신설 또는 폐지되는 등의 경우에만 가능하다”며 “사업자들의 임대료 조정요청 사유인 중국 관광객 감소, 소비자 구매패턴 변화 등 시장 환경의 변화는 임대료 조정 사유에 해당하지 않는다”고 반박했습니다.

또, 자체 법률 자문 결과 감액 요건에도 충족되지 않는다고 주장했습니다.

공사 측은 “차임 감액 요건이 충족되지 않는 상황임에도 불구하고 조정에 응할 시 배임 또는 특정경제범죄법 위반 소지, 타 업체와의 형평성 문제, 지난 입찰의 공정성 훼손 등이 있다는 의견을 받았다”고 설명했습니다.

공사는 오는 28일로 예정된 임대료 인하 조정에도 불참하기로 결정했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인천공항 “신라·신세계면세점 임대료 조정 불가”
    • 입력 2025-08-12 16:57:44
    • 수정2025-08-12 17:03:23
    경제
인천국제공항공사가 면세점 사업자들의 임대료 조정요청을 거부했습니다.

공사는 “면세사업자들이 제기한 임대료 조정요청에 대하여 미수용 입장을 결정했다”고 오늘(12일) 밝혔습니다.

앞서 신라·신세계면세점은 지난 4~5월 각각 인천지방법원에 공사를 상대로 1·2 여객터미널 면세점 중 화장품·향수·주류·담배 매장 임대료를 40% 인하해달라는 내용의 조정신청을 냈습니다.

면세점 측은 중국 관광객이 감소하고, 면세시장 부진이 장기화하는 가운데 임대료 부담이 가중되고, 적자가 누적돼 더는 운영하기 어렵다고 주장해 왔습니다.

이에 대해 공사 측은 “현 임대료는 공개 경쟁입찰에서 신라·신세계가 직접 제시한 금액”이라며 “양 회사는 최저 수용 금액 대비 투찰률 160%가 넘는 임대료를 제시해 10년간 운영권을 낙찰받았다”고 강조했습니다.

그러면서 “현 계약서상 임대료 조정은 공항 운영환경 변화로 매장 이전, 축소, 확장, 신설 또는 폐지되는 등의 경우에만 가능하다”며 “사업자들의 임대료 조정요청 사유인 중국 관광객 감소, 소비자 구매패턴 변화 등 시장 환경의 변화는 임대료 조정 사유에 해당하지 않는다”고 반박했습니다.

또, 자체 법률 자문 결과 감액 요건에도 충족되지 않는다고 주장했습니다.

공사 측은 “차임 감액 요건이 충족되지 않는 상황임에도 불구하고 조정에 응할 시 배임 또는 특정경제범죄법 위반 소지, 타 업체와의 형평성 문제, 지난 입찰의 공정성 훼손 등이 있다는 의견을 받았다”고 설명했습니다.

공사는 오는 28일로 예정된 임대료 인하 조정에도 불참하기로 결정했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이세중
이세중 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·<br>신고 시 포상금 지급”

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·신고 시 포상금 지급”
김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.