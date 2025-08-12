인천공항 “신라·신세계면세점 임대료 조정 불가”

인천국제공항공사가 면세점 사업자들의 임대료 조정요청을 거부했습니다.



공사는 “면세사업자들이 제기한 임대료 조정요청에 대하여 미수용 입장을 결정했다”고 오늘(12일) 밝혔습니다.



앞서 신라·신세계면세점은 지난 4~5월 각각 인천지방법원에 공사를 상대로 1·2 여객터미널 면세점 중 화장품·향수·주류·담배 매장 임대료를 40% 인하해달라는 내용의 조정신청을 냈습니다.



면세점 측은 중국 관광객이 감소하고, 면세시장 부진이 장기화하는 가운데 임대료 부담이 가중되고, 적자가 누적돼 더는 운영하기 어렵다고 주장해 왔습니다.



이에 대해 공사 측은 “현 임대료는 공개 경쟁입찰에서 신라·신세계가 직접 제시한 금액”이라며 “양 회사는 최저 수용 금액 대비 투찰률 160%가 넘는 임대료를 제시해 10년간 운영권을 낙찰받았다”고 강조했습니다.



그러면서 “현 계약서상 임대료 조정은 공항 운영환경 변화로 매장 이전, 축소, 확장, 신설 또는 폐지되는 등의 경우에만 가능하다”며 “사업자들의 임대료 조정요청 사유인 중국 관광객 감소, 소비자 구매패턴 변화 등 시장 환경의 변화는 임대료 조정 사유에 해당하지 않는다”고 반박했습니다.



또, 자체 법률 자문 결과 감액 요건에도 충족되지 않는다고 주장했습니다.



공사 측은 “차임 감액 요건이 충족되지 않는 상황임에도 불구하고 조정에 응할 시 배임 또는 특정경제범죄법 위반 소지, 타 업체와의 형평성 문제, 지난 입찰의 공정성 훼손 등이 있다는 의견을 받았다”고 설명했습니다.



공사는 오는 28일로 예정된 임대료 인하 조정에도 불참하기로 결정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



