여자친구에 물리력 행사한 남성, 긴급응급조치 처분

여자 친구의 손목을 강하게 잡는 등 물리력을 행사한 남성이 스토킹 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 중랑경찰서는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 20대 남성을 입건해 조사하고 있다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



이 남성은 지난 3일 새벽 1시 반쯤 여자 친구와 말다툼하려다 집에 가려는 여자 친구의 손목을 강하게 잡는 등 물리력을 행사했습니다.



여성의 신고를 받고 출동한 경찰은 이들을 분리 조치하고 임시 숙소와 휴대용 안심벨 등을 지급했습니다.



경찰은 남성에게 '100m 이내 접근'과 '전기 통신을 이용한 접근'을 금지하는 긴급응급조치 1·2호를 내렸습니다.



경찰은 잠정조치 1·2·3호도 함께 신청했지만, 검찰은 불청구 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!