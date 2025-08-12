오타니·슈워버 나란히 42호 홈런 폭발…NL 홈런왕 경쟁 점입가경

오타니 쇼헤이와 카일 슈워버의 내셔널리그 홈런왕 경쟁이 시즌 막바지로 갈수록 더욱 치열해지고 있습니다.



LA 다저스의 일본인 강타자 오타니 쇼헤이는 오늘(12일) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정 경기에서 8회 초 우중간 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.



시즌 42번째 홈런으로 3경기 연속 홈런을 날린 오타니는 슈워버와 함께 내셔널리그 홈런 공동 1위가 됐습니다.



슈워버 역시 이날 신시내티 레즈와 원정 경기에서 8회 초 2점 홈런을 날렸습니다.



3경기 만에 홈런포를 가동한 슈워버는 오타니와 치열한 홈런 경쟁을 이어가고 있습니다.



오타니와 슈워버가 불꽃 튀는 홈런 경쟁을 펼치는 내셔널리그와 달리 아메리칸리그에서는 시애틀의 칼 롤리가 45개의 홈런으로 단독 선두를 질주 중입니다.



롤리는 홈런 37개를 기록 중인 뉴욕 양키스의 애런 저지와 시애틀의 에우헤니오 수아레스에 8개 차이로 앞서 있습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



