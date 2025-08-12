오타니·슈워버 나란히 42호 홈런 폭발…NL 홈런왕 경쟁 점입가경
입력 2025.08.12 (17:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오타니 쇼헤이와 카일 슈워버의 내셔널리그 홈런왕 경쟁이 시즌 막바지로 갈수록 더욱 치열해지고 있습니다.
LA 다저스의 일본인 강타자 오타니 쇼헤이는 오늘(12일) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정 경기에서 8회 초 우중간 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.
시즌 42번째 홈런으로 3경기 연속 홈런을 날린 오타니는 슈워버와 함께 내셔널리그 홈런 공동 1위가 됐습니다.
슈워버 역시 이날 신시내티 레즈와 원정 경기에서 8회 초 2점 홈런을 날렸습니다.
3경기 만에 홈런포를 가동한 슈워버는 오타니와 치열한 홈런 경쟁을 이어가고 있습니다.
오타니와 슈워버가 불꽃 튀는 홈런 경쟁을 펼치는 내셔널리그와 달리 아메리칸리그에서는 시애틀의 칼 롤리가 45개의 홈런으로 단독 선두를 질주 중입니다.
롤리는 홈런 37개를 기록 중인 뉴욕 양키스의 애런 저지와 시애틀의 에우헤니오 수아레스에 8개 차이로 앞서 있습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
LA 다저스의 일본인 강타자 오타니 쇼헤이는 오늘(12일) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정 경기에서 8회 초 우중간 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.
시즌 42번째 홈런으로 3경기 연속 홈런을 날린 오타니는 슈워버와 함께 내셔널리그 홈런 공동 1위가 됐습니다.
슈워버 역시 이날 신시내티 레즈와 원정 경기에서 8회 초 2점 홈런을 날렸습니다.
3경기 만에 홈런포를 가동한 슈워버는 오타니와 치열한 홈런 경쟁을 이어가고 있습니다.
오타니와 슈워버가 불꽃 튀는 홈런 경쟁을 펼치는 내셔널리그와 달리 아메리칸리그에서는 시애틀의 칼 롤리가 45개의 홈런으로 단독 선두를 질주 중입니다.
롤리는 홈런 37개를 기록 중인 뉴욕 양키스의 애런 저지와 시애틀의 에우헤니오 수아레스에 8개 차이로 앞서 있습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 오타니·슈워버 나란히 42호 홈런 폭발…NL 홈런왕 경쟁 점입가경
-
- 입력 2025-08-12 17:07:58
오타니 쇼헤이와 카일 슈워버의 내셔널리그 홈런왕 경쟁이 시즌 막바지로 갈수록 더욱 치열해지고 있습니다.
LA 다저스의 일본인 강타자 오타니 쇼헤이는 오늘(12일) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정 경기에서 8회 초 우중간 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.
시즌 42번째 홈런으로 3경기 연속 홈런을 날린 오타니는 슈워버와 함께 내셔널리그 홈런 공동 1위가 됐습니다.
슈워버 역시 이날 신시내티 레즈와 원정 경기에서 8회 초 2점 홈런을 날렸습니다.
3경기 만에 홈런포를 가동한 슈워버는 오타니와 치열한 홈런 경쟁을 이어가고 있습니다.
오타니와 슈워버가 불꽃 튀는 홈런 경쟁을 펼치는 내셔널리그와 달리 아메리칸리그에서는 시애틀의 칼 롤리가 45개의 홈런으로 단독 선두를 질주 중입니다.
롤리는 홈런 37개를 기록 중인 뉴욕 양키스의 애런 저지와 시애틀의 에우헤니오 수아레스에 8개 차이로 앞서 있습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
LA 다저스의 일본인 강타자 오타니 쇼헤이는 오늘(12일) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정 경기에서 8회 초 우중간 담장을 넘기는 1점 홈런을 터뜨렸습니다.
시즌 42번째 홈런으로 3경기 연속 홈런을 날린 오타니는 슈워버와 함께 내셔널리그 홈런 공동 1위가 됐습니다.
슈워버 역시 이날 신시내티 레즈와 원정 경기에서 8회 초 2점 홈런을 날렸습니다.
3경기 만에 홈런포를 가동한 슈워버는 오타니와 치열한 홈런 경쟁을 이어가고 있습니다.
오타니와 슈워버가 불꽃 튀는 홈런 경쟁을 펼치는 내셔널리그와 달리 아메리칸리그에서는 시애틀의 칼 롤리가 45개의 홈런으로 단독 선두를 질주 중입니다.
롤리는 홈런 37개를 기록 중인 뉴욕 양키스의 애런 저지와 시애틀의 에우헤니오 수아레스에 8개 차이로 앞서 있습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
-
-
하무림 기자 hagosu@kbs.co.kr하무림 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.