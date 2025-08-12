경제

이마트 2분기 영업이익 216억 원…흑자 전환

입력 2025.08.12 (17:23) 수정 2025.08.12 (17:26)

이마트는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 216억 원으로 잠정 집계됐다고 오늘(12일) 공시했습니다.

지난해 같은 기간 346억 원 손실에서 영업이익이 562억 원 늘어 흑자로 전환한 겁니다.

이마트의 2분기 매출은 7조 390억 원으로 1년 전보다 0.2%, 170억 원 감소한 것으로 집계됐습니다.

이마트 측은 보도자료를 내고 "이번 실적 호조는 지난해부터 지속적으로 추진해 온 통합매입을 통한 원가 절감과, 이를 가격 혜택 등 고객 중심의 재투자로 연결해 고객 수를 늘린 결과"라고 밝혔습니다.

앞서 이마트는 올해 초부터 대규모 할인 행사인 '고래잇 페스타'를 주기적으로 진행하며 한우, 수박, 삼겹살 등 인기 품목과 가공식품, 일상용품 등을 최대 반값까지 할인했습니다.

이마트는 상반기 고객 감사제로 진행한 6월 '고래잇 페스타'의 매출과 고객 수가 1년 전에 비해 각각 33%, 18% 증가했다고 밝혔습니다.

또 이마트 2분기 고객 수가 0.3% 늘었고, 창고형 할인 매장인 이마트 트레이더스는 매출과 고객이 각각 8%, 4% 증가했다고 설명했습니다.

이마트 측은 "하반기에도 압도적인 가격 우위 확보를 통한 차별화 상품 확대, 신규 포맷 매장 리뉴얼 강화 등을 지속적으로 추진하며 시장 지배력을 강화할 것"이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김채린
김채린 기자

