조국혁신당 서왕진 “지방선거 참여할 혁신적인 인사들 고르고 있다”

입력 2025.08.12 (17:25)

조국혁신당의 조국 전 대표가 사면·복권된 가운데, 서왕진 광주광역시당위원장이 내년 지방선거를 앞두고 "선거에 참여할 수 있는 혁신적인 분들을 고르고 있다"고 밝혔습니다.

서왕진 조국혁신당 광주광역시당위원장은 오늘 KBS 광주·전남 뉴스7에서 '내년 지방선거에 호남 지역에서 조국혁신당 후보 출마를 예상할 수 있겠느냐'는 질문에 대해 "이미 지역위원회 등을 구성해서 선거에 참여할 수 있는 좋은, 아주 혁신적인 분들을 잘 고르고 있다"고 말했습니다.

서 위원장은 "호남에서는 선의의 경쟁을 하되 호남 이외의 지역에서는 단일 전선을 형성하는 게 기본 원칙이자 '지민비조'의 정신"이라며 "민주당 등 다른 야당과도 전략적 협의를 시작해야 될 상황이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.

민주당과의 합당 가능성을 묻는 질문에 대해서는 "당내에서 한 번도 논의해 본 바가 없다"며 "창당 때부터 양당 정치의 진영화 문제를 극복하기 위해서는 오히려 조국혁신당이 제 역할을 하는 것이 필요하다는 생각에 변함이 없다"고 일축했습니다.

조국 전 대표의 첫 공개 일정에 대해 서 위원장은 "15일에 출소해 간단한 메시지 정도는 내겠지만 공개적 공식 일정은 당분간 없을 것 같다"며 "사면·복권을 탄원해 주신 분들에게 인사드리고, 당과 본인의 진로를 어떻게 정립할 것인지 숙고하는 시간을 당분간 갖게 될 거라고 예상한다"고 밝혔습니다.

서 위원장은 조국 전 대표의 출마설과 관련해 "아직 출소도 전인데 너무 이른 감이 있고, 정식 논의를 한 적이 없다"면서도 "조국혁신당 2.0의 비전과 전략에 내년 지방선거가 굉장히 중요한 부분을 차지하기 때문에, 향후 조 전 대표와 논의를 시작할 계획"이라고 설명했습니다.

